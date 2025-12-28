Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja

Kilencvenegy éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a francia mozi aranykorának egyik legmeghatározóbb alakja, aki később állatvédőként vívott ki magának globális figyelmet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 11:09
Brigitte Bardot Forrás: színház Online
Elment Brigitte Bardot, a színésznő, aki az 1956-os És Isten megteremté a nőt című filmmel vált világszerte ismertté. A művésznő december 28-án, vasárnap békésen távozott, halálhírét a francia sajtó, köztük a Paris Match is megerősítette.

A legenda 91 évesen hunyt el (Fotó: AFP)

Bardot az 1950-es és 60-as években nem csupán filmsztár, hanem kulturális jelenség volt. Karakteres stílusa, a védjegyévé vált „szétzilált” szőke fürtjei és lázadó szellemisége a modern, felszabadult nő képét vetítették előre egy alapvetően konzervatív korszakban. Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jean-Luc Godard és Louis Malle, és több mint negyven filmben szerepelt, mielőtt 1973-ban, karrierje csúcsán, váratlanul bejelentette visszavonulását a filmipartól.

Brigitte Bardot nem csupán sztár volt volt: ő volt a „francia válasz” Hollywood olyan ikonjaira, mint Marilyn Monroe, ráadásul Bardot-ból hiányzott az amerikai sztárokra oly gyakran jellemző mesterkéltség is. A szexszimbólummá vált Bardot gátlásoktól mentes karaktere egy olyan elemi szabadságot sugárzott, amelyre a háború utáni generáció szomjazott.

Fotó: Fotó: MTI/EPA/Sam Levin

Visszavonulása után Bardot életét az állatvédelemnek szentelte. 1986-ban létrehozta saját alapítványát, és hírnevét latba vetve küzdött a fókavadászat, a nagyüzemi állattartás és a prémes állatok védelme érdekében.

Élete utolsó évtizedeit visszavonultan töltötte híres birtokán, a La Madrague-ban, állatai körében. Bár mozgásszervi panaszai miatt nehezen járt, szellemi frissességét és harciasságát mindvégig megőrizte. Gyakran írt nyílt leveleket világvezetőknek, követelve az állatok méltóbb kezelését.

A fiatalságomat és a szépségemet a férfiaknak adtam, a bölcsességemet és a tapasztalatomat az állatoknak adom

– vallotta egyik híres nyilatkozatában.

