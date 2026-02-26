Az orosz rakéta- és dróncsapások nyomán Kijevben a konfliktus eddigi legsúlyosabb energiakrízise alakult ki. Ukrajna álláspontja szerint Moszkva az energetikai infrastruktúrát célzó fokozott támadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni a lakosságra. Az elektromos szolgáltatást rendszeresen, többórás időszakokra szüneteltetik a terhelés csökkentése miatt. A mintegy 12 ezer toronyház közül több mint ezerben már egy hónapja nincs fűtés, mivel egy hőközpont megsemmisült – számolt be cikkében az Origo.
Közösségi összefogással próbál túlélni Ukrajna lakossága
Kijevben a háború legsúlyosabb energiaválsága bontakozott ki az orosz támadások következtében, az áramkimaradások és a fűtéskiesések mindennapossá váltak. A lakók egy része közös összefogással próbálja biztosítani az alapvető szolgáltatásokat, napelemeket, akkumulátorokat és generátorokat telepítve a társasházakban. A beruházások ugyanakkor nem mindenhol élveznek teljes támogatást, és a tartalék rendszerek működése is komoly kihívásokkal jár Ukrajna érintett övezeteiben.
A helyzetre reagálva számos társasház közösen teremt forrást alternatív energiaellátási megoldásokra.
Egy 25 szintes épületben körülbelül 400 lakó 700 ezer hrivnyát gyűjtött össze napelemek, akkumulátorok és a telepítéshez szükséges eszközök megvásárlására. A kiépített rendszer inverter segítségével működik, amely hálózati kimaradáskor automatikusan az akkumulátorokra vált. A tartalék kapacitás folyamatos fűtést, valamint meleg- és hidegvíz-ellátást biztosít, emellett a liftek üzemelését és a víz felsőbb szintekre juttatását is lehetővé teszi. Ilyen háttérrendszer hiányában a kilencedik emelet felett nem lenne víz.
A főváros más kerületeiben is zajlanak közös beszerzések, például áramfejlesztők vásárlása.
Többen saját, önálló megoldásokat is kialakítottak, például napelemes rendszereket. Ugyanakkor a központi fűtés és a felvonók működtetése nem biztosítható pusztán lakásonkénti eszközökkel. A beruházások támogatottsága nem mindenhol egységes. Akadnak olyan házak, ahol január óta nincs fűtés, és a radiátorokat eltávolították, miután a megfagyott víz szétrepesztette a vezetékeket.
A közös projektek finanszírozásánál az is előfordul, hogy a lakók 20-30 százaléka egyáltalán nem vagy csak részben fizet.
Az alsóbb szinteken élők különösen kevésbé motiváltak a hozzájárulásra. A tartalék rendszerek működtetése sem zökkenőmentes: elhúzódó áramszünet idején az akkumulátorok nem töltődnek fel megfelelően, ezért bizonyos szolgáltatásokat, például a liftet, átmenetileg le kell kapcsolni a vízellátás fenntartása érdekében. Mindezek ellenére több közösség a közös beruházásban látja az energiakrízis kezelésének egyik legfontosabb eszközét.
Borítókép: Utcára kihelyezett generátorok (Fotó: AFP)
