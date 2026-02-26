Az orosz rakéta- és dróncsapások nyomán Kijevben a konfliktus eddigi legsúlyosabb energiakrízise alakult ki. Ukrajna álláspontja szerint Moszkva az energetikai infrastruktúrát célzó fokozott támadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni a lakosságra. Az elektromos szolgáltatást rendszeresen, többórás időszakokra szüneteltetik a terhelés csökkentése miatt. A mintegy 12 ezer toronyház közül több mint ezerben már egy hónapja nincs fűtés, mivel egy hőközpont megsemmisült – számolt be cikkében az Origo.

Közösségi összefogással próbál túlélni Ukrajna lakossága Fotó: AFP