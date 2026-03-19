CPAC 2026: Harcedzett feketeöves jobboldali érkezik Budapestre

Nem akármilyen névvel bővült az ötödik CPAC Hungary szónokainak névsora: Geert Wilders is Budapestre érkezik – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Egy harcedzett, fekete öves jobboldali érkezik a CPAC Hungary színpadára: Geert Wilders Budapestre jön!
– írta a főigazgató.
Wilders évtizedek óta rendíthetetlenül emeli fel a hangját a tömeges migráció következményei és Európa kulturális átalakulása ellen. A nyugat-európai politikai viták egyik legismertebb, legkarakteresebb szereplője, aki bátran kimondja, amit mások csak kerülgetnek – méltatta a holland politikust.
Elutasítja Ukrajna korlátlan támogatását, valamint a katonai beavatkozás a háborúba, és ugyanazzal az elszántsággal száll szembe a brüsszeli ügynökökkel, mint a magyar jobboldal
– tette hozzá Szánthó Miklós.
Borítókép: Geert Wilders (Fotó: AFP)
