Meghátrált a Tisza, mégsem iktatják ki az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét

A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakcióvezetője azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből.

2026. 05. 26. 11:54
Mint kiderült, nem is tudnának szembefordulni a keresztény értékekkel, Kocsis Máté ugyanis rámutatott, hogy Magyar Péterék elfelejtették vagy inkább fogalmuk sem volt róla, hogy az Alkotmánybíróság a 32/2021. számú határozatában kimondta:

Magyarország alkotmányos önazonosságát alkotó értékek a történeti alkotmányfejlődés során jöttek létre, azok olyan jogi tényeknek minősülnek, amelyekről nemcsak nemzetközi szerződéssel, de még az alaptörvény módosításával sem lehetne lemondani, mivel jogi tények jogalkotás útján nem változtathatók meg.

Kocsis Máté megjegyezte, hiába a nagy igyekvés, tanácsköztársaság újabb szellemi vívmánya is megfenekleni látszik. Alaptörvény-módosítással se fog menni – hívta fel a figyelmet a politikus.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Polyák Attila) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

