Meghátrált a Tisza, mégsem iktatják ki az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét

Mint kiderült, nem is tudnának szembefordulni a keresztény értékekkel, Kocsis Máté ugyanis rámutatott, hogy Magyar Péterék elfelejtették vagy inkább fogalmuk sem volt róla, hogy az Alkotmánybíróság a 32/2021. számú határozatában kimondta:

Magyarország alkotmányos önazonosságát alkotó értékek a történeti alkotmányfejlődés során jöttek létre, azok olyan jogi tényeknek minősülnek, amelyekről nemcsak nemzetközi szerződéssel, de még az alaptörvény módosításával sem lehetne lemondani, mivel jogi tények jogalkotás útján nem változtathatók meg.

Kocsis Máté megjegyezte, hiába a nagy igyekvés, tanácsköztársaság újabb szellemi vívmánya is megfenekleni látszik. Alaptörvény-módosítással se fog menni – hívta fel a figyelmet a politikus.