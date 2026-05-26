légicsapásUkrajnaorosz-ukrán háborúLuhanszk

Putyin nem lesz boldog: Ukrajna cirkálórakétákkal vágott oda egy fontos orosz központnak

Újabb nagy hatótávolságú ukrán csapás érte az orosz erőket a megszállt Luhanszki területen. A kijevi vezérkar szerint Storm Shadow rakétákkal semmisítettek meg egy kiemelt jelentőségű irányítási és kommunikációs központot. Ukrajna vezérkara szerint az orosz erők kiszorításának egyik kulcslépése, ha felszámolják a megszállt területeken lévő logisztikai létesítményeket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 11:13
A brit gyártású Storm Shadow cirkálórakéta
A brit gyártású Storm Shadow cirkálórakéta Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brit gyártmányú Storm Shadow rakéták változattól függően 250–560 kilométeres hatótávval rendelkeznek. A fegyverrendszert korszerű navigációs technológiával látták el, amely lehetővé teszi, hogy nagy tempóban, a felszínhez közel repülve érje el a kijelölt célpontot, ezzel növelve a stratégiai objektumok elleni támadások eredményességét.

A vezérkar szerint a támadás jól mutatja az előre megtervezett hadműveletek, az összehangolt fellépés és a stratégiai gondolkodás szerepét, továbbá azt is bizonyítja, hogy az orosz erők ukrajnai állásai nem tekinthetők biztonságosnak.

Rendszeressé váltak az ukrán légitámadások

Március 10-én ukrán Storm Shadow rakéták találták el a brjanszki Kremnyij El üzemet, amely fontos szerepet tölt be az orosz rakéták irányítórendszereihez szükséges mikroelektronikai alkatrészek gyártásában.

Ukrajna saját fejlesztésű drónokat és rakétákat is alkalmaz az oroszországi, illetve a megszállt területeken lévő célpontok ellen.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat tájékoztatása szerint május 24-én éjszaka ukrán drónok sikeres támadást hajtottak végre a Vlagyimiri területen található Vtorovo olajszivattyúzó állomás ellen.

Május 25-én a Nemzeti Gárda 1. Azov Hadteste videófelvételeket publikált olyan csapásokról, amelyeket a megszállt Mariupol térségében és az orosz határ közelében hajtottak végre.

A közleményben azt írták, hogy Ukrajna területéről ki kell szorítani az orosz csapatokat, és ennek egyik leghatékonyabb módja az ellenséges logisztikai övezet Oroszország és a megszállt Krím irányába történő visszaszorítása.

Borítókép: A brit gyártású Storm Shadow cirkálórakéta (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu