Putyin nem lesz boldog: Ukrajna cirkálórakétákkal vágott oda egy fontos orosz központnak

A brit gyártmányú Storm Shadow rakéták változattól függően 250–560 kilométeres hatótávval rendelkeznek. A fegyverrendszert korszerű navigációs technológiával látták el, amely lehetővé teszi, hogy nagy tempóban, a felszínhez közel repülve érje el a kijelölt célpontot, ezzel növelve a stratégiai objektumok elleni támadások eredményességét.

A vezérkar szerint a támadás jól mutatja az előre megtervezett hadműveletek, az összehangolt fellépés és a stratégiai gondolkodás szerepét, továbbá azt is bizonyítja, hogy az orosz erők ukrajnai állásai nem tekinthetők biztonságosnak.

Rendszeressé váltak az ukrán légitámadások

Március 10-én ukrán Storm Shadow rakéták találták el a brjanszki Kremnyij El üzemet, amely fontos szerepet tölt be az orosz rakéták irányítórendszereihez szükséges mikroelektronikai alkatrészek gyártásában.

The Kremny El plant, which was once again attacked by the Ukrainian Defense Forces today with Storm Shadow / SCALP missiles, is the second largest manufacturer of electronic components in Russia, — Defence Express



Its products are used in many electronic units of Russian weapons

Ukrajna saját fejlesztésű drónokat és rakétákat is alkalmaz az oroszországi, illetve a megszállt területeken lévő célpontok ellen.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat tájékoztatása szerint május 24-én éjszaka ukrán drónok sikeres támadást hajtottak végre a Vlagyimiri területen található Vtorovo olajszivattyúzó állomás ellen.