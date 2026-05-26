Putyin nem lesz boldog: Ukrajna cirkálórakétákkal vágott oda egy fontos orosz központnak

A brit gyártmányú Storm Shadow rakéták változattól függően 250–560 kilométeres hatótávval rendelkeznek. A fegyverrendszert korszerű navigációs technológiával látták el, amely lehetővé teszi, hogy nagy tempóban, a felszínhez közel repülve érje el a kijelölt célpontot, ezzel növelve a stratégiai objektumok elleni támadások eredményességét.
A vezérkar szerint a támadás jól mutatja az előre megtervezett hadműveletek, az összehangolt fellépés és a stratégiai gondolkodás szerepét, továbbá azt is bizonyítja, hogy az orosz erők ukrajnai állásai nem tekinthetők biztonságosnak.
Rendszeressé váltak az ukrán légitámadások
Március 10-én ukrán Storm Shadow rakéták találták el a brjanszki Kremnyij El üzemet, amely fontos szerepet tölt be az orosz rakéták irányítórendszereihez szükséges mikroelektronikai alkatrészek gyártásában.
Ukrajna saját fejlesztésű drónokat és rakétákat is alkalmaz az oroszországi, illetve a megszállt területeken lévő célpontok ellen.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat tájékoztatása szerint május 24-én éjszaka ukrán drónok sikeres támadást hajtottak végre a Vlagyimiri területen található Vtorovo olajszivattyúzó állomás ellen.
