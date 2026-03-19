Meloni szembement a fősodorral, Orbán Viktor mellé állt Brüsszelben

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a csütörtöki csúcstalálkozó zárt ülésén arról beszélt, hogy megérti Orbán Viktor álláspontját. Bár hangsúlyozta, hogy támogatja, hogy Kijev mielőbb hozzájusson a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, azt is világossá tette: érti, hogy miért blokkolja azt Magyarország – számolt be róla a Politico.
Meloni szembement a fősodorral
Meloni ezzel szembement az Európai Unió vezetőinek többségével, akik bírálták a magyar kormányfőt. Az olasz miniszterelnök a kollégáinak azt mondta, megérti azokat az okokat, amelyek Orbán Viktor döntése mögött állnak, még akkor is, ha ez feldühítette a tagállamokat. Öt, a zárt ajtók mögött zajló egyeztetéseket ismerő diplomata szerint
Meloni úgy fogalmazott: a magyar álláspont normális, mert a dolgok változnak, és hozzátette, ő lenne ugyanebben a helyzetben, megértené.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!