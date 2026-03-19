Meloni szembement a fősodorral, Orbán Viktor mellé állt Brüsszelben

Az olasz miniszterelnök a mai brüsszeli csúcstalálkozó zárt ülésén diplomaták szerint arról beszélt, hogy megérti Orbán Viktor álláspontját, még ha az feszültséget is keltett a tagállamok között. Meloni úgy fogalmazott: támogatja, hogy Ukrajna mielőbb hozzájusson a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, de világosan látja, miért blokkolja azt Magyarország. Ezzel lényegében elismerte, hogy a magyar kormány döntése mögött racionális, nemzeti érdekeken alapuló megfontolások állnak.

Sebők Barbara
2026. 03. 19. 20:36
Meloni úgy fogalmazott: a magyar álláspont „normális”, mert „a dolgok változnak” Forrás: AFP
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a csütörtöki csúcstalálkozó zárt ülésén arról beszélt, hogy megérti Orbán Viktor álláspontját. Bár hangsúlyozta, hogy támogatja, hogy Kijev mielőbb hozzájusson a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, azt is világossá tette: érti, hogy miért blokkolja azt Magyarország – számolt be róla a Politico.

Meloni ezzel szembement az Európai Unió vezetőinek többségével, akik bírálták a magyar kormányfőt. Az olasz miniszterelnök a kollégáinak azt mondta, megérti azokat az okokat, amelyek Orbán Viktor döntése mögött állnak, még akkor is, ha ez feldühítette a tagállamokat. Öt, a zárt ajtók mögött zajló egyeztetéseket ismerő diplomata szerint 

Meloni úgy fogalmazott: a magyar álláspont normális, mert a dolgok változnak, és hozzátette, ő lenne ugyanebben a helyzetben, megértené.

Orbán Viktor lépése heves indulatokat váltott ki a csúcson. 

Orbán Viktor a Patriótának adott interjújában hangsúlyozta, hogy decemberben valóban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részvétele nélkül ez a hitel mehessen, de decemberben még nem vettek az ukránok minket olajblokád alá. Véleménye szerint mindenkinek meg kellene értenie, hogy megváltozott a helyzet.

 

Feszültség alakult ki a csütörtöki Európai Tanács ülésén Orbán Viktor miatt
Orbán Viktor lépése heves indulatokat váltott ki a csúcson. Fotó: MTI

Meloni ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is támogatja az ukrán hitel mielőbbi folyósítását, de szerinte Orbán Viktor álláspontja mögött érthető politikai és gazdasági megfontolások állnak. A diplomaták szerint arra is utalt, hogy a magyar miniszterelnök választások előtt áll, ami szintén befolyásolhatja a döntéseit.

A csúcstalálkozó feszült hangulatban telt. António Costa, az Európai Tanács elnöke elfogadhatatlannak nevezte a döntést, és úgy fogalmazott: az egyfajta vörös vonal átlépését jelenti. Magyarország és Szlovákia kivételével a többi 25 tagállam közös nyilatkozatban állt ki a hitel mellett, sürgetve, hogy az első kifizetés már április elején megtörténjen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
