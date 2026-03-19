Orbán Viktor: Harapófogóban voltam + videó

Mint ismert, Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vesz részt, ahol a hírek szerint igen feszült megbeszélések zajlanak. Brüsszel egyértelműen Ukrajna pártjára állt, azonban a miniszterelnök már jelezte, hogy ameddig folytatódik az ukrán olajblokád, addig hazánk nem fog hozzájárulni az európai uniós közös hitelfelvételhez. Orbán Viktor az éppen zajló Európai Tanács ülésének szünetében adott interjút Bohár Dánielnek.

Orbán Viktor már korábban is kijelentette, hogy a magyar álláspont változatlan:

Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz.

Bohár Dániel arról érdeklődött, hogy ezt az álláspontot hogyan fogadta a többi európai uniós vezető. A miniszterelnök elárulta, hogy durva volt, most fejezték be az erről szóló veszekedést. Úgy fogalmazott:

Harapófogóban voltam. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek.

Orbán Viktor szerint azonban ezzel rosszkor és rossz helyen próbálkoztak, miután a magyar álláspont mögött az egész ország ott áll. – Az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálnak engem itt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket, a zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot – nyomatékosította a kormányfő.

Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

– fogalmazott.