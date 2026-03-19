Orbán Viktor: Harapófogóban voltam + videó

Elszabadultak az indulatok Brüsszelben. A miniszterelnök a durva tárgyalás szünetében adott interjút Bohár Dánielnek. A Patriótának arról beszélt, hogy Magyarország nem támogatja az uniós hitelfelvételt, amíg Ukrajna fenntartja az olajblokádot, és Brüsszel nyomást gyakorol a magyar álláspont feladására. Az interjúban Orbán Viktor az uniós energiaárak kérdésére is kitért. A miniszterelnök változtatásokat sürget, mert a jelenlegi rendszer nem a lakosságnak kedvez.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 19:20
Durva veszekedés Brüsszelben: „harapófogóba” került Orbán Viktor Forrás: MTI
Mint ismert, Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vesz részt, ahol a hírek szerint igen feszült megbeszélések zajlanak. Brüsszel egyértelműen Ukrajna pártjára állt, azonban a miniszterelnök már jelezte, hogy ameddig folytatódik az ukrán olajblokád, addig hazánk nem fog hozzájárulni az európai uniós közös hitelfelvételhez. Orbán Viktor az éppen zajló Európai Tanács ülésének szünetében adott interjút Bohár Dánielnek. 

Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor már korábban is kijelentette, hogy a magyar álláspont változatlan:

Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz.

Bohár Dániel arról érdeklődött, hogy ezt az álláspontot hogyan fogadta a többi európai uniós vezető. A miniszterelnök elárulta, hogy durva volt, most fejezték be az erről szóló veszekedést. Úgy fogalmazott:

Harapófogóban voltam. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek.

Orbán Viktor szerint azonban ezzel rosszkor és rossz helyen próbálkoztak, miután a magyar álláspont mögött az egész ország ott áll. – Az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálnak engem itt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket, a zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot – nyomatékosította a kormányfő. 

Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

– fogalmazott. 

 

Orbán Viktor „harapófogóként” jellemezte a helyzetet

Bohár Dániel arra volt kíváncsi, ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban, mi történt pontosan. Orbán Viktor kitért rá:

Durva dolgokat mondtak. Nem mondom, hogy kiabáltak, de emelt hangon felszólítottak itt az erősek, hogy azonnal változtassuk meg az álláspontot, mert a magyar álláspont elfogadhatatlan.

Elmagyarázta, hogy először is van egy jogi helyzet, és mégiscsak számít, hogy az embereknek ne csak igaza legyen, hanem ez jogilag is biztos lábakon álljon. Hangsúlyozta:

Tehát amit én itt képviselek, ahhoz Magyarországnak joga van. Tehát én nem rendkívüli dolgot csinálok, hanem egyszerűen az európai alkotmányban a tagállamnak, Magyarországnak megadott jogunkkal élek, és erről engem nem lehet letaszítani.

Majd kifejtette, hogy az uniós vezetők azzal próbálkoztak, hogy ez nem jogi kérdés, hanem politikai kérdés. A miniszterelnök szerint ebben tévednek. Hangsúlyozta, hogy ez részben jogi kérdés, mert ő védi a hazája jogait, másrészt pedig politikai kérdés, hogy egymással fair módon járjanak el. Hozzátette, hogy decemberben valóban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részvétele nélkül ez a hitel mehessen, de decemberben még nem vettek az ukránok minket olajblokád alá.

Mert ha decemberben olajblokád  alatt lettünk volna, akkor sose járultam volna hozzá ehhez a hitelhez, de értsék meg, hogy megváltozott a helyzet.

A miniszterelnök a tanácsülésen is hangsúlyozta, hogy Magyarország támadás alatt van, Zelenszkij energetikai vészhelyzetet idézett elő, nem is titkolva, hogy politikai céljai vannak ezzel. Véleménye szerint az európai vezetők azt várták tőle, hogy tegyen úgy, színlelje azt, mintha mi sem történt volna, neki azonban világosan meg kell mondania, hogy de történt.

Nekem világosan meg kell mondanom, hogy de történt. És ami történt, az választ igényel. Ezért a decemberi döntésünket megváltoztattuk, megváltoztattam, és amiben egyetértettünk decemberben, azzal már nem tudok egyetérteni februárban, tehát nem tudtok adni pénzt az ukránoknak egész addig, amíg rá nem veszitek az ukránokat, hogy adják ide az olajunkat, ami megilleti Magyarországot

– idézte fel a tanácsülésen elhangzottakat az interjúban.

 

Brüsszel is küldött szakértőket Kijevbe, hogy megvizsgálják a vezeték állapotát

Bohár Dániel arról érdeklődött, hogy ez szóba került-e az ülésteremben. Orbán Viktor kitért rá, hogy erről mindenki mondott valamit, de senki nem tudja, mi a helyzet. Most akkor van bizottság vagy nincs, az hol van, odaengedték-e őket – sorolta. Hangsúlyozta, hogy ez a körülmény nem játszott szerepet a délután során. Bohár Dániel ezután arról érdeklődött, hogy mire számít még délután a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette, hogy lesz még egy nagyon fontos, nekünk legalább annyira fontos ügy, mint az ukrán olajblokád, ez pedig az európai energiaár szintje. 

Itt többen tesznek majd javaslatot arra, hogy változtassuk meg az árszabályozást, mert a mostani árszabályozás kedvez a multiknak, kedvez a bankoknak, kedvez a nagy cégeknek, de nem kedvez az embereknek. Véleménye szerint ha megváltoztatnák a szabályozást, olcsóbb lehetne az energia egész Európában. 

Elmondta, hogy a közép-európaiak szerinte falanxban – csehek, szlovákok, magyarok, talán lengyelek is – fognak most fellépni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
