Orbán Viktor brüsszeli helyzetjelentése: Tartjuk a pozíciónkat

A miniszterelnök az éppen zajló Európai Tanács ülésének szünetében adott helyzetjelentést, amelyet közösségi oldalán is megosztott. Orbán Viktor továbbra sem enged a zsarolásnak.

– Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vesz részt, ahol a hírek szerint igen feszült megbeszélések zajlanak. Brüsszel egyértelműen Ukrajna pártjára állt, azonban a miniszterelnök már jelezte, hogy ameddig folytatódik az ukrán olajblokád, addig hazánk nem fog hozzájárulni az európai uniós közös hitelfelvételhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként korábban meg is fenyegette Orbán Viktort, hogy ha nem áll el a vétó tervétől a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsön ügyében, akkor megadja lakcímét az ukrán fegyveres erőknek.

A jelek szerint azonban Brüsszel és Kijev is kudarcot vallott.

Orbán Viktor elárulta, hogy durva volt a helyzet a zárt ajtók mögött. – Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek – mondta el a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint azonban ezzel rosszkor és rossz helyen próbálkoztak, miután a magyar álláspont mögött az egész ország ott áll.

– Az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálnak engem itt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket, a zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot – nyomatékosította a kormányfő.

Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)