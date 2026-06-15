Az UEFA elnökének 13 vb-résztvevő ment neki, de van egy kis bökkenő

Úgy véljük, hogy minden kvalifikált nemzet megérdemli a tiszteletet. Mindegyik csapat megérdemelten van ott a világbajnokságon. Minden szurkolónak joga van álmodni. Minden mérkőzés jelentőséget hordoz a világ milliói számára.Ezért elutasítjuk az UEFA elnökének kijelentéseit, és megerősítjük azt a meggyőződésünket, hogy a labdarúgás fejlődésének továbbra is lehetőségeket kell teremtenie, inspirálnia kell az új generációkat, és erősítenie kell sportágunk valóban globális jellegét” – zárul a közlemény, amely kifejezetten erősen fogalmazott több esetben is.