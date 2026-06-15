közleményUEFAlabdarúgó-vb 2026Aleksander Ceferin

Az UEFA elnökének 13 vb-résztvevő ment neki, de van egy kis bökkenő

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Aleksander Ceferin, az UEFA elnökét kritizálta 13 vb-résztvevő ország egy vasárnapi közleményben, amelyben a szlovén vezető azon mondatát bírálták, hogy sok az érdektelen mérkőzés a most zajló világbajnokságon. Az UEFA meglepő választ adott a kiadott közleményre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 5:40
Aleksander Ceferint (jobbra) egy olyan nyilatkozat miatt támadják, ami lehet nem is valós Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
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Úgy véljük, hogy minden kvalifikált nemzet megérdemli a tiszteletet. Mindegyik csapat megérdemelten van ott a világbajnokságon. Minden szurkolónak joga van álmodni. Minden mérkőzés jelentőséget hordoz a világ milliói számára.Ezért elutasítjuk az UEFA elnökének kijelentéseit, és megerősítjük azt a meggyőződésünket, hogy a labdarúgás fejlődésének továbbra is lehetőségeket kell teremtenie, inspirálnia kell az új generációkat, és erősítenie kell sportágunk valóban globális jellegét” – zárul a közlemény, amely kifejezetten erősen fogalmazott több esetben is.

Mit mond az UEFA?

A közlemény kapcsán az angol The Sun megkereste az UEFA-t is.

A The Sun értesülései szerint az UEFA-nál nem tudják, hogy Ceferin mikor mondta ezt. A szlovénhoz közelálló emberek szerint ilyet sosem mondott Ceferin, főleg, hogy mostanában nem is adott interjút. 

A Rapid Sport adásában a már említett Katar–Svájc mérkőzés is téma volt:

 

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