Barátság kőolajvezetékPetteri OrpoOrbán ViktorZelenszkij

Kiborultak a brüsszeli vezetők, mert Orbán Viktornak Magyarország az első

A brüsszeli uniós csúcson kiéleződött a vita Magyarország és több tagállam között az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás miatt. Petteri Orpo támadta Orbán Viktort, a magyar kormányfő ugyanakkor világossá tette: nem enged a nyomásnak. A brüsszeli elit a magyar kormányfő fejét követelte, amiért számára nem Ukrajna, hanem Magyarország érdeke az első.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 16:36
Volodimir Zelenszkij és Petteri Orpo Forrás: AFP
Petteri Orpo finn miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcson nyíltan az európai partnerek elárulásával vádolta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, miután a kormányfő továbbra is vétózza az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt. A finn kormányfő szerint Orbán Viktor fegyverként használja az ukrán háború kérdését a magyar választási kampányban, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatott.

Finland's Prime Minister Petteri Orpo speaks to journalists as he arrives for a EU Summit at the EU headquarters in Brussels, on March 19, 2026. European Union leaders meet in the context of the US-Israeli war against Iran that is consuming the Middle East, and its consequences on energy prices and security. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök nem hátrál meg a brüsszeli fenyegetések ellenére sem, és egyértelművé tette, ha folytatódik az ukrán zsarolás és fenyegetés, akkor nincs pénz. Az EU-csúcson példátlanul kemény bírálatok érték Orbán Viktort, amiért megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot.

A brüsszeli ülés szünetében Orbán Viktor miniszterelnök értékelte a helyzetet, a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, a kormányfő azt válaszolta:

Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz; ha nincs olaj, nincs pénz.

Petteri Orpo a magyar kormányfőről azt állította, hogy

Ukrajnát fegyverként használja a választási kampányában, és ez nem helyes. Megállapodtunk, és úgy gondolom, hogy elárult minket.

A Mandiner arról is írt, hogy a német kancellár, Friedrich Merz arról beszélt, hogy az Európai Unió alapelve a lojalitás és a megbízhatóság, a csúcs előtt pedig arról beszélt, hogy 

Orbán belföldi politikai okokból és egy választási kampány miatt hozta létre ezt a blokádot Európában.

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint 

elfogadhatatlan együtt dönteni a vezetőkkel, majd utólag azt mondani: nem állok készen végrehajtani, amit eldöntöttem.

A magyar kormányfő azonban újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti szóló zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Petteri Orpo (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
