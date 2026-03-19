Kiborultak a brüsszeli vezetők, mert Orbán Viktornak Magyarország az első

Petteri Orpo finn miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcson nyíltan az európai partnerek elárulásával vádolta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, miután a kormányfő továbbra is vétózza az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt. A finn kormányfő szerint Orbán Viktor fegyverként használja az ukrán háború kérdését a magyar választási kampányban, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatott.

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök nem hátrál meg a brüsszeli fenyegetések ellenére sem, és egyértelművé tette, ha folytatódik az ukrán zsarolás és fenyegetés, akkor nincs pénz. Az EU-csúcson példátlanul kemény bírálatok érték Orbán Viktort, amiért megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot.