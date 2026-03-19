Orbán Viktor: Irány a ring!

„Irány a ring! A szünetben jelentkezem!” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a csütörtöki Európai Tanács ülésén sem hátrált meg, és nem engedett a zsarolásnak.
A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett a csütörtöki Európai Tanács-ülésről. Orbán Viktor jelezte, hogy a tanácskozás szünetében jelentkezik majd a fejleményekkel.
Mint ismeretes Orbán Viktor ma komoly csata elé néz, miután Brüsszel egyértelműen Ukrajna oldalára állt. A miniszterelnök már korábban jelezte, hogy ameddig Ukrajna nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, addig hazánk nem fog hozzájárulni a tervezett kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz.
A hírek szerint a teremeben komoly feszültség alakult ki, azonban a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak.
