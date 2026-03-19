Orbán ViktorBrüsszelEurópai Tanács

Orbán Viktor: Irány a ring!

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett Brüsszelből. Az Európai Tanács ülésén a hírek szerint komoly feszültség alakult ki, azonban Orbán Viktor továbbra sem engedett az ukrán zsarolásnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 16:14
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Irány a ring! A szünetben jelentkezem!” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a csütörtöki Európai Tanács ülésén sem hátrált meg, és nem engedett a zsarolásnak. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett a csütörtöki Európai Tanács-ülésről. Orbán Viktor jelezte, hogy a tanácskozás szünetében jelentkezik majd a fejleményekkel. 

Mint ismeretes Orbán Viktor ma komoly csata elé néz, miután Brüsszel egyértelműen Ukrajna oldalára állt. A miniszterelnök már korábban jelezte, hogy ameddig Ukrajna nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, addig hazánk nem fog hozzájárulni a tervezett kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz. 

A hírek szerint a teremeben komoly feszültség alakult ki, azonban a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak. 

A zárt ajtók mögött zajló, mintegy kilencvenperces tárgyalás nem hozott áttörést. A névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak egyértelmű megállapodásra, így a patthelyzet továbbra is fennáll. Azt azonban hangsúlyozták: nem valószínű, hogy Brüsszel meg tudná kerülni a magyar vétót, így abban bíztak, hogy a tagállamok vezetői, köztük Friedrich Merz német kancellár esetleg nyomást tud majd gyakorolni, azonban ez nem jött be. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
