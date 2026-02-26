Dömötör Csaba: Nem tanult a 20. század borzalmaiból a Tisza brüsszeli pártja

Rendkívüli

Rendkívül aggasztó európai parlamenti határozatra hívta fel a figyelmet a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba szerint a határozatot elfogadók ukrán zászlós kitűzőket biggyesztettek magukra, de nyugodtan felvehettek volna háborús héja kitűzőket is.

2026. 02. 26. 17:53
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Aki bármilyen okból azt hiszi, hogy túlzás ennyire aggódni egy háborútól, az nézze meg, hogy milyen határozatot fogadott el kedden az Európai Parlament néppárti nagykoalíciója – hívta fel a figyelmet legújabb posztjában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. „A határozatot elfogadók ukrán zászlós kitűzőket biggyesztettek magukra, de nyugodtan felvehettek volna háborús héja kitűzőket is” – írta.

Dömötör Csaba szerint a brüsszeli vezetők összejátszanak Kijevvel
Dömötör Csaba szerint a brüsszeli vezetők összejátszanak Kijevvel (Fotó: AFP)

De mi is áll ebben a határozatban? Felszólítják a tagállamokat, hogy jelentősen növeljék meg a katonai támogatásokat, és követelik, hogy a nyugati fegyvereket oroszországi célpontok ellen is be lehessen vetni. Ezt a néppárti német vezérszónok is megerősítette felszólalásában, arról beszélt, hogy oroszországi gyárakat és a stratégiai közlekedési infrastruktúrát kell támadni. Hát ezt sikerült megtanulniuk a 20. század borzalmaiból

– emelte ki az EP-képviselő.

Kiállnak a keleti gázimport tilalma mellett, és kiterjesztenék a nukleáris fűtőelemekre is. Teljesen érzéketlenek arra, hogy ez a paksi atomerőmű működését is akadályozná, így brutális áremelkedésekhez vezet Magyarországon – folytatta, hozzátéve, hogy közben a Reuters arról ír, hogy pár nappal a magyar választás után egy, a teljes olajimport betiltására vonatkozó előterjesztést is nyilvánosságra hoznak.

Kimondják, hogy az Északi Áramlat vezetéket nem szabad újraindítani. Azt a vezetéket, amelyet ukránok robbantottak fel. Erre egyetlen utalás sincs a szövegben. Mint ahogy arra sem, hogy Ukrajna közben blokkolja az olajszállítmányokat Magyarországra. Teljesen egyértelmű, hogy a brüsszeli vezetők ezekben az ügyekben összejátszanak Kijevvel

– mutatott rá Dömötör Csaba.

A képviselő emlékeztetett, hogy a határozat elfogadásával egy időben Ursula von der Leyen Zelenszkij elnökkel találkozott Kijevben, ahol elmondta, hogy a 90 milliárdos hitel kétharmadát katonai célokra kell költeni.

Ez nagyjából meg is mutatja, hogy a béketárgyalások helyett mit is tartanak stratégiai célnak

– szögezte le.

Egy megkerülhetetlen és lényegi körülmény, hogy ezeket a háborús terveket a Tisza brüsszeli pártja, az Európai Néppárt erőlteti

– tette hozzá.

„Ezért akarnak egy simulékonyabb és hajlongóbb kormányt Magyarországon, egy olyat, amely nem akadályozza vétóval a háborús őrületet. Orbán Anita már meg is üzente, hogy ők majd nem akarnak vétózni. A többi részletről azonban nem beszélnek, hogy aztán a választás után mindent lehessen” – húzta alá az európai parlamenti képviselő.

De erről nem ők, hanem a magyarok döntenek. Április 12-én

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

