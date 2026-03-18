Orbán Viktor: Kétszer annyian vagyunk! Hajrá Dunaújváros! + videó

„Kétszer annyian vagyunk! Hajrá, Dunaújváros, hajrá, Fidesz!” – írta Orbán Viktor országjárásának dunaújvárosi rendezvénye után, amelyről látványos légifotót is megosztott. A kormányfő bemutatott egy felvételt a Tisza paksi gyűléséről is, amelyen jól látszik, hogy jóval kevesebben vettek részt, mint ahányan a zsúfolásig megtelt Dózsa György téren voltak.

Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén február 28-án, ha ez az ellenzéki fellegvár, akkor közeledik az újabb kétharmados Fidesz győzelem – mondta az esti gyűlésen Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke, a Fidesz választókerületi elnöke.