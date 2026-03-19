A héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak a fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Budapesten.
Szomorú hírt közölt Szijjártó Péter
Az ukrajnai háború újabb magyar áldozatokat követelt: a héten eltemették a 99. és 100. kárpátaljai magyar áldozatot. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elemi érdeke kimaradni a fegyveres konfliktusból, és azonnali béketárgyalásokat sürgetett. A külügyminiszter felszólította Brüsszelt és az ukrán hatóságokat is, hogy támogassák a békét, és vessenek véget a kényszersorozásoknak.
A tárcavezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.
Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az ég egy adta világon semmi értelme nincsen
– fogalmazott.
Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem négy éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten
– tette hozzá.
Szijjártó Péter leszögezte: – Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.
Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból
– mondta. – Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és felszólítjuk arra az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszersorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni – húzta alá.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
