Szomorú hírt közölt Szijjártó Péter

Szijjártó Péter leszögezte: – Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.

Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból

– mondta. – Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és felszólítjuk arra az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszersorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni – húzta alá.

