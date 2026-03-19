Szomorú hírt közölt Szijjártó Péter

Az ukrajnai háború újabb magyar áldozatokat követelt: a héten eltemették a 99. és 100. kárpátaljai magyar áldozatot. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elemi érdeke kimaradni a fegyveres konfliktusból, és azonnali béketárgyalásokat sürgetett. A külügyminiszter felszólította Brüsszelt és az ukrán hatóságokat is, hogy támogassák a békét, és vessenek véget a kényszersorozásoknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 15:09
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotószerkeszőség
A héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak a fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Budapesten.

Fotó: MTI

A tárcavezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.

Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az ég egy adta világon semmi értelme nincsen

 – fogalmazott.

Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem négy éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte: – Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.

Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból

– mondta. – Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és felszólítjuk arra az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszersorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni – húzta alá.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
