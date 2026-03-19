Orbán Viktor mellett a Patrióták

Gál Kinga európai parlamenti képviselő közösségi oldalán osztotta meg a frakció nyilatkozatát. A Patrióták Európáért vezetése egyértelműen elutasította a közös hitelfelvételt és Ukrajna EU-csatlakozását. Emellett a vezetők szolidaritásukról biztosították Orbán Viktor miniszterelnököt.

2026. 03. 19. 13:17
Gál Kinga közösségi oldalán osztotta meg a közös nyilatkozatot. A Patrióták az EU-csúcs előtt világossá tették, hogy elvárják az Európai Bizottságtól, hogy a tagállamok mellé álljon, valamint azt is hangsúlyozták, hogy a frakció vezetői elutasítják a közös hitelfelvételt, ahogy az ukrán csatlakozást is. 

A Patrióták hét pontos nyilatkozattal üzentek az EU-csúcs előtt 
Gál Kinga bejegyzésében osztotta meg azt a hét pontot, amelyet a Patrióta vezetők az EU-csúcs előtt fogalmaztak meg. A közös nyilatkozat egyértelmű üzenet Brüsszel számára. 

A frakció vezetése hangsúlyozta, hogy a közel-keleti helyzet és kőolajszállítás leállítása veszélyeztetik Európa energiaellátását, különösen a szárazföldi országokban, mint Magyarország és Szlovákia. A Patrióta vezetők épp ezért elvárják, hogy az Európai Bizottság a tagállamok mellé álljon.  

„A közel-keleti helyzet új migrációs és biztonsági válságot idézhet elő. Az unió erre nincs felkészülve, ezért a külső határvédelem megerősítésére és határozottabb fellépésre van szükség a belbiztonsági fenyegetésekkel szemben” – hangsúlyozták a nyilatkozatban.  

A Patrióta vezetők emellett konkrét lépéseket sürgettek a versenyképesség tekintetében, miután a frakció szerint Európa versenyképessége nem állítható helyre alacsonyabb energiaárak és bürokráciacsökkentés nélkül, épp ezért konkrét lépéseket sürgetnek, és elutasítják az ideológiai alapú zöldpolitikát, valamint a brüsszeli bürokrácia további növelését. 

Emellett azonban a jobboldali frakció vezetői határozottan elutasították Ukrajna EU-csatlakozását, mivel az súlyos következményekkel járna a mezőgazdaságra, a munkaerőpiacra és a biztonságra nézve. Ezzel együtt pedig nemet mondanak Ukrajna gyorsított felvételére is. Egyúttal azt is hangsúlyozták, hogy a csoport vezetése elutasítja a közös hitelfelvételt és Európa adósságspirálba taszítását, mivel az sérti a tagállami szuverenitást és a jövő generációkat terheli. 

Gál Kinga bejegyzéséből egyúttal az is kiderül, hogy a politikai közösség határozottan elutasítja az egyhangú döntéshozatal megkerülését és a brüsszeli intézmények további hatáskörbővítését, és újfent hitet tesznek egy nemzeti Európa mellett. 

A vezetők emellett szolidaritásukat fejezték ki Orbán Viktorral, és elítélik az őt és családját ért fenyegetéseket az ukrán vezetők részéről. „Az erőszakos fenyegetés ellentétes az európai értékekkel és nincs helye az európai politikában” – hangsúlyozták. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

