Orbán Viktor mellett a Patrióták

Gál Kinga közösségi oldalán osztotta meg a közös nyilatkozatot. A Patrióták az EU-csúcs előtt világossá tették, hogy elvárják az Európai Bizottságtól, hogy a tagállamok mellé álljon, valamint azt is hangsúlyozták, hogy a frakció vezetői elutasítják a közös hitelfelvételt, ahogy az ukrán csatlakozást is.

A Patrióták hét pontos nyilatkozattal üzentek az EU-csúcs előtt

Gál Kinga bejegyzésében osztotta meg azt a hét pontot, amelyet a Patrióta vezetők az EU-csúcs előtt fogalmaztak meg. A közös nyilatkozat egyértelmű üzenet Brüsszel számára.

A frakció vezetése hangsúlyozta, hogy a közel-keleti helyzet és kőolajszállítás leállítása veszélyeztetik Európa energiaellátását, különösen a szárazföldi országokban, mint Magyarország és Szlovákia. A Patrióta vezetők épp ezért elvárják, hogy az Európai Bizottság a tagállamok mellé álljon.

„A közel-keleti helyzet új migrációs és biztonsági válságot idézhet elő. Az unió erre nincs felkészülve, ezért a külső határvédelem megerősítésére és határozottabb fellépésre van szükség a belbiztonsági fenyegetésekkel szemben” – hangsúlyozták a nyilatkozatban.

A Patrióta vezetők emellett konkrét lépéseket sürgettek a versenyképesség tekintetében, miután a frakció szerint Európa versenyképessége nem állítható helyre alacsonyabb energiaárak és bürokráciacsökkentés nélkül, épp ezért konkrét lépéseket sürgetnek, és elutasítják az ideológiai alapú zöldpolitikát, valamint a brüsszeli bürokrácia további növelését.