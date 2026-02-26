Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Rendkívüli

külügyminiszterUkrajnaBarátság-kőolajvezeték

Szijjártó Péter szerint Ukrajna politikai okokból tartja zárva a Barátság kőolajvezetéket, és ezzel nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. A külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a kijevi vezetés nem adott magyarázatot a szállítások elmaradására, Budapest azonban világossá tette: mindaddig blokkolja az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket, amíg nem indul újra a kőolajszállítás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 20:38
Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto (Photo: MTI)
Szijjártó Péter Fotó: MTI
„Amikor az ember azt hinné, hogy vége van a napnak, akkor kiderül, hogy nem. Ez nincs így. Nem elég az ukránoknak egy berendelés egy napra. Este másodszor is berendelték a kijevi nagykövetségi ügyvivőnket az ukrán külügyminisztériumba” – kezdi legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/KKM

„Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Nehéz másként értelmezni azt, amikor azt mondják, hogy mindaddig nincs újraindulás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert, márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, tehát nem akarjuk, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába, míg Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – teszi hozzá.

Most a második berendelésem néhány perccel ezelőtt ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást. Most sem adtak magyarázatot, most sem adtak időpontot

 – magyarázza. „Teljesen világos tehát, hogy Magyarországon egy olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani, így a választások előtt mi azonban ezt nem hagyjuk, nem hagyjuk, hogy szórakozzanak velünk, nem hagyjuk, hogy zsaroljanak minket mindaddig, amíg nem indul újra a kőolajszállítás Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket” – zárja.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Magyar Nemzet
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

