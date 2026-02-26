Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

„Amikor az ember azt hinné, hogy vége van a napnak, akkor kiderül, hogy nem. Ez nincs így. Nem elég az ukránoknak egy berendelés egy napra. Este másodszor is berendelték a kijevi nagykövetségi ügyvivőnket az ukrán külügyminisztériumba” – kezdi legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Nehéz másként értelmezni azt, amikor azt mondják, hogy mindaddig nincs újraindulás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert, márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, tehát nem akarjuk, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába, míg Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – teszi hozzá.