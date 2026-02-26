Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Az ukránok továbbra is blokkolják a kőolajszállítást Magyarország irányába, dacára annak, hogy a Barátság kőolajvezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas a szállítások újraindítására akár a mai napon is. Az ukránok zsarolják Magyarországot, Kijevben az ukrán külügyminisztériumban, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket – mondta Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”, miközben – mint fogalmazott – Kijevben „bevallották, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak csak kizárólag politikai okai vannak”.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: az ukrán fél azt is világossá tette, hogy „fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába”.