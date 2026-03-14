Orbán Viktor: Az európai polgárok türelme sem végtelen

A miniszterelnök szerint Brüsszelnek nem érdemes arra játszania, hogy az európai emberek türelme végtelen. Orbán Viktor a Die Welt hasábjain megjelent véleménycikkében keményen kritizálta az Európai Unió vezetését az iráni konfliktus árnyékában kirajzolódó energiaválság, a migráció, valamint az EU Ukrajna-politikájának tekintetében – írja az Origo.
A miniszterelnök cikkében kiemelte, egyértelmű, hogy Brüsszel és Kijev is más vezetést szeretne az ország élén látni, a négy éve tartó háború pedig alapjaiban határozza meg az európai politikát. Orbán Viktor szerint ami kezdetben humanitárius segély és sisak volt, az később lőfegyverekké, majd pedig tankokká és rakétákká avanzsált.
A miniszterelnök szerint egyúttal az is egyértelműen látszik az elmúlt négy évben, hogy az Európai Unió azon politikája, amely el akarja szigetelni és térdre akarja kényszeríteni Oroszországot, nem működik.
Amerika Trump elnök megválasztásával visszanyerte józanságát, és az »Amerika az első« szellemében befejezte a háború katonai és pénzügyi támogatását – írta a kormányfő. „A sok százezer halott katona szörnyű veszteség, és a pusztítás egyre mélyebb sebeket ejt”.
