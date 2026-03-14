Orbán Viktor: Az európai polgárok türelme sem végtelen

A miniszterelnök élesen kritizálta a Die Welt hasábjain megjelent írásában a brüsszeli politikát. Orbán Viktor szerint egyértelmű, hogy az Európai Uniót túszul ejtették, a szuverenitásának a visszaállítása pedig az egyik legnagyobb feladat lesz a választás után.

2026. 03. 14. 10:59
Fotó: Kaiser Ákos
A miniszterelnök szerint Brüsszelnek nem érdemes arra játszania, hogy az európai emberek türelme végtelen. Orbán Viktor a Die Welt hasábjain megjelent véleménycikkében keményen kritizálta az Európai Unió vezetését az iráni konfliktus árnyékában kirajzolódó energiaválság, a migráció, valamint az EU Ukrajna-politikájának tekintetében  – írja az Origo.

A miniszterelnök cikkében kiemelte, egyértelmű, hogy Brüsszel és Kijev is más vezetést szeretne az ország élén látni, a négy éve tartó háború pedig alapjaiban határozza meg az európai politikát. Orbán Viktor szerint ami kezdetben humanitárius segély és sisak volt, az később lőfegyverekké, majd pedig tankokká és rakétákká avanzsált.

A miniszterelnök szerint egyúttal az is egyértelműen látszik az elmúlt négy évben, hogy az Európai Unió azon politikája, amely el akarja szigetelni és térdre akarja kényszeríteni Oroszországot, nem működik.

Amerika Trump elnök megválasztásával visszanyerte józanságát, és az »Amerika az első« szellemében befejezte a háború katonai és pénzügyi támogatását – írta a kormányfő. „A sok százezer halott katona szörnyű veszteség, és a pusztítás egyre mélyebb sebeket ejt”.

A miniszterelnök szerint azonban itt van a nyakunkon az újabb probléma, hiszen a német atomerőművek bezárása és az orosz szankciók után az Iránban zajló események újabb energiaválsággal fenyegetnek. Brüsszel azonban továbbra sem hajlandó belátni, hogy olcsó orosz energiahordozók nélkül ez a válság nem oldható meg.

Az iráni háború okozta energiaválság újabb csapást mérhet az európai iparra és további munkahelyek millióinak elvesztéséhez vezethet – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal a migráció kérdésére is kitért. Kijelentette, hogy az ellenőrizetlen embertömegek, a túlnyomórészt muszlim országokból érkező bevándorlók az antiszemitizmus új hullámát hozták Európába, és a közel-keleti konfliktusokat az európai országok saját területére ültették át, ennek a súlyos következményei pedig még előttünk állnak.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország más utat jár, és mi „soha nem fogjuk hagyni, hogy a zsidó életet fenyegessék”.

A kormányfő egyúttal arra is rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az iráni válság közepette szándékosan döntött a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Orbán Viktor szerint „a konfliktus oka és időzítése egyértelmű”: a vezeték a háború kitörése óta huszonháromszor állt le, és huszonkétszer sikerült újraindítani – a huszonharmadik alkalommal azonban, mindössze nyolc héttel a magyar választások előtt, az ukrán elnök úgy döntött, hogy zárva tartja.

A miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy Brüsszel éppen azon dolgozik, hogy megkerülje hazánkat az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel kapcsán, annak ellenére, hogy a közös hitelfelvétel közös eladósodást is jelent, amely ráadásul szembe megy az eddigi német fiskális politikával. Kiemelte, hogy egy olyan állam támogatása, amely a Barátság vezeték elzárásával egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar emberek számára, a demokratikusan megválasztott magyar kormány számára nem lehetséges.

Eddig nem volt része az európai kultúrának, hogy olyan országot támogassanak, amelynek államfője egy NATO- és EU-tagállam demokratikusan megválasztott miniszterelnökét és családját fenyegeti meg

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy Brüsszelnek és Ukrajnának közös érdeke, hogy a szuverén külpolitikát folytató jelenlegi magyar kormány helyére olyan kerüljön, amely teljesíti Kijev és Brüsszel követeléseit. „Az én feladatom, hogy ezt megakadályozzam, és pontosan ezt fogom a magyar választókkal együtt megtenni” – írta.

 

A választások utáni legnagyobb feladatként Orbán Viktor az Európai Unió szuverenitásának visszaszerzését jelölte meg, mert szerinte „Európát túszul ejtették”.

Az EU Ukrajna-politikáját – ahogy fogalmazott – jelenleg egy „négykerekű jármű” határozza meg: Ursula von der Leyen bizottsági elnök, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A miniszterelnök szerint miattuk sem a brüsszeli stratégia konstruktív korrekciójára, sem a háború finanszírozásának leállítására nincs lehetőség. Zelenszkij pedig ezért érzi magát erős pozícióban, ezért támaszt folyton újabb követeléseket és lép fel arrogánsan az európai vezetőkkel szemben.

„E magatartás mögött egy 800 ezres ukrán hadsereg sötét árnyéka rajzolódik ki, amelyet az európaiak pénzéből építettek fel” – írta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij tudja, hogy a jelenlegi európai vezetést maga mögött tudva a többiek nem mondhatnak ellent neki.

Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy miközben a brüsszeli elit a háborúra koncentrál, aközben az európai emberek problémáival nem foglalkozik, hiszen évről évre nőnek a lakossági energiaszámlák, Brüsszel pedig továbbra sem akar hallani az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáról.

Az európai polgárok négy éve tűrik az emelkedő energiaárakat, a drága benzint és dízelt és azt, hogy egy megnyerhetetlen háború oltárán tönkremegy az egykor hatalmas európai ipar. Miért gondolják Brüsszelben, hogy az európai polgárok türelme végtelen?

– vetette fel a kérdést a magyar miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
