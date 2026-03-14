Orbán Viktor: Az európai polgárok türelme sem végtelen

A miniszterelnök szerint Brüsszelnek nem érdemes arra játszania, hogy az európai emberek türelme végtelen. Orbán Viktor a Die Welt hasábjain megjelent véleménycikkében keményen kritizálta az Európai Unió vezetését az iráni konfliktus árnyékában kirajzolódó energiaválság, a migráció, valamint az EU Ukrajna-politikájának tekintetében – írja az Origo.

Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs

A miniszterelnök cikkében kiemelte, egyértelmű, hogy Brüsszel és Kijev is más vezetést szeretne az ország élén látni, a négy éve tartó háború pedig alapjaiban határozza meg az európai politikát. Orbán Viktor szerint ami kezdetben humanitárius segély és sisak volt, az később lőfegyverekké, majd pedig tankokká és rakétákká avanzsált.

A miniszterelnök szerint egyúttal az is egyértelműen látszik az elmúlt négy évben, hogy az Európai Unió azon politikája, amely el akarja szigetelni és térdre akarja kényszeríteni Oroszországot, nem működik.