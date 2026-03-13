Deutsch Tamás: Sosem volt még ilyen brutális külső beavatkozás a magyar választásba

„Fülsiketítő” a Tisza Párt hallgatása az ukrán aranykonvoj ügyében.

2026. 03. 13. 19:13
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának cibakházai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án Fotó: Mészáros János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sosem volt még példa ilyen „elképesztően brutális külső beavatkozásra” a magyar választások előtt – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője pénteken a Békés vármegyei Mezőhegyesen, a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Tamas DEUTSCH during an exchange of views with European Commissioner for Budget and Anti-Fraud and Public Administration Piotr Serafin during a meeting of Committee on Budgets of the European Parliament an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 29th January 2025.
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Deutsch Tamás azt mondta, a 2022-es választások előtt az ellenzékhez érkezett több millió dollárnyi guruló dollár után azt hitték, már nem találkozhatnak újjal; de ez nem így lett.

 A brüsszeli bürokráciának – az európai uniós szabályokkal ellentétesen – ugyanis politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon. Ehhez csatlakozott Kijev és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ukrajna elsőrendű politikai célkitűzése a magyar nemzeti kormány megbuktatása azért, hogy Magyarország lépjen be a háborúba, finanszírozza azt, és a magyar családok helyett Kijev kapjon több pénzt

– fejtette ki Deutsch.

A politikus szerint a Fidesz–KDNP-kormány, amely Európa legnagyobb és legerősebb politikai közössége, azonban a választás után is békepárti marad. Megjegyezte, Magyarország sem az EU-ban, sem a NATO-ban és semmilyen nemzetközi együttműködésben nem kíván közös szervezetben lenni Ukrajnával. Deutsch Tamás szerint az olajblokád egy 

katonai háborús támadás erejével egyenértékű támadás Magyarország ellen, és Ukrajna most kilátásba helyezte a fölgázblokádot is, emellett halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt, amely minden magyar ember ellen irányul. 

A zsarolás „csak a harci kedvünket gyarapítja” – fogalmazott. A politikus szerint épp ezért minden idők legfontosabb Békemenete lesz két nap múlva.

Az ukrán aranykonvojra vonatkozó kérdésre válaszolva kifejtette, ez Európa egyik legnagyobb botránya. 

Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa kérdezi egyebek mellett, hogy miért készpénzben szállítottak ekkora összeget, miért nem utalták, amikor egyetlen ukrán bank sem áll szankció alatt? Miért egy titkosszolgálati vezető szállította, nem egy engedéllyel rendelkező pénzszállító, és miért egy bútorszállító kisteherautóban? 

– sorolta a kérdéseket. Hozzátette, az ukrán titkosszolgálat évek óta nem folytatott semmilyen kommunikációt a magyar szolgálatokkal; de amint leállították ezt az autót, azonnal felvették a kapcsolatot. Aláhúzta: a NAV minden felhatalmazást megkapott, nyomozati jogköre kibővült.

Deutsch Tamás szerint „fülsiketítő” a Tisza Párt hallgatása ebben a témában. A politikus szerint 

nem lehet az ország ügyeit gyűlöletre alapozni, a Tisza gyűlöletkeltése ellenére a Fidesz továbbra is a szeretet és az összefogás erejében hisz, a higgadtság és mértékletesség elvén szeretnének a jövőben is fogalmazni.

 

Deutsch Tamás arról is szólt, hogy járva az országot úgy tapasztalja, az emberek többsége a háborúval és Kijevvel szemben a saját hazáját választja, ezért bizakodó a választásokat illetően.

Erdős Norbert (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője három, Mezőhegyest érintő fejlesztésről számolt be. Negyedmilliárd forint TOP Plusz forrásból jövő év augusztus végéig felújítják az általános iskolát; 66 millió forintból szélesítik a lóversenypályához és a temetőhöz vezető utat és kerékpárutat csaknem egy kilométer hosszban; valamint 33 millió forintból egy lakótelepen parkosítanak és járdákat újítanak meg.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI/Mészáros János)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
