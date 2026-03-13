Deutsch Tamás: Sosem volt még ilyen brutális külső beavatkozás a magyar választásba

Sosem volt még példa ilyen „elképesztően brutális külső beavatkozásra” a magyar választások előtt – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője pénteken a Békés vármegyei Mezőhegyesen, a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás azt mondta, a 2022-es választások előtt az ellenzékhez érkezett több millió dollárnyi guruló dollár után azt hitték, már nem találkozhatnak újjal; de ez nem így lett.

A brüsszeli bürokráciának – az európai uniós szabályokkal ellentétesen – ugyanis politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon. Ehhez csatlakozott Kijev és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ukrajna elsőrendű politikai célkitűzése a magyar nemzeti kormány megbuktatása azért, hogy Magyarország lépjen be a háborúba, finanszírozza azt, és a magyar családok helyett Kijev kapjon több pénzt

– fejtette ki Deutsch.

A politikus szerint a Fidesz–KDNP-kormány, amely Európa legnagyobb és legerősebb politikai közössége, azonban a választás után is békepárti marad. Megjegyezte, Magyarország sem az EU-ban, sem a NATO-ban és semmilyen nemzetközi együttműködésben nem kíván közös szervezetben lenni Ukrajnával. Deutsch Tamás szerint az olajblokád egy

katonai háborús támadás erejével egyenértékű támadás Magyarország ellen, és Ukrajna most kilátásba helyezte a fölgázblokádot is, emellett halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt, amely minden magyar ember ellen irányul.

A zsarolás „csak a harci kedvünket gyarapítja” – fogalmazott. A politikus szerint épp ezért minden idők legfontosabb Békemenete lesz két nap múlva.

Az ukrán aranykonvojra vonatkozó kérdésre válaszolva kifejtette, ez Európa egyik legnagyobb botránya.

Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa kérdezi egyebek mellett, hogy miért készpénzben szállítottak ekkora összeget, miért nem utalták, amikor egyetlen ukrán bank sem áll szankció alatt? Miért egy titkosszolgálati vezető szállította, nem egy engedéllyel rendelkező pénzszállító, és miért egy bútorszállító kisteherautóban?

– sorolta a kérdéseket. Hozzátette, az ukrán titkosszolgálat évek óta nem folytatott semmilyen kommunikációt a magyar szolgálatokkal; de amint leállították ezt az autót, azonnal felvették a kapcsolatot. Aláhúzta: a NAV minden felhatalmazást megkapott, nyomozati jogköre kibővült.