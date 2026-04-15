Magyar Péter beavatkozás Brüsszel Petr Bystron magyar választás Európai Parlament

Vizsgálatot sürget az EP-képviselő Brüsszel ellen a magyar választások miatt

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte az Európai Parlamentben Petr Bystron, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője, aki szerint az Európai Bizottság politikai nyomást gyakorolt Magyarországra, például az uniós források visszatartásával.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 17:44
Petr Bystron EP-képviselő Fotó: AFP
Az Európai Parlamentben vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte Petr Bystron, aki szerint fel kell tárni, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet játszott a magyar választások körül. A politikus úgy látja, Brüsszel több eszközzel is nyomást gyakorolt Magyarországra, köztük az uniós források visszatartásával és gazdasági intézkedések alkalmazásával – írja a The European Conservative.

Fotó: AFP

Bystron szerint mindez túlmutat a politikai vitákon, és alapvető kérdéseket vet fel a demokrácia működésével kapcsolatban. Mint fogalmazott: „Ha a tagállamokra csak azért nehezedik nyomás, mert nem követik Ursula von der Leyen politikai irányvonalát, az a demokrácia elleni támadás.” Hozzátette: 

A szuverenitást és a szabad választásokat meg kell védeni.

A képviselő állításait nemzetközi példákkal is alátámasztotta, és azt mondta, az Európai Unió az elmúlt években több országban is megpróbálhatta befolyásolni a választási folyamatokat. Szerinte ezért különösen fontos az ügy átfogó kivizsgálása és az átláthatóság biztosítása.

A vita hátterében egy friss elemzés is áll, amely a közösségi médiában tapasztalható különbségeket vizsgálta a magyar politikai szereplők között. A jelentés szerint egyes platformokon eltérő szabályok érvényesülhetnek, ami befolyásolhatja a politikai tartalmak elérését és láthatóságát.

 

Borítókép: Petr Bystron EP-képviselő (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
