Vizsgálatot sürget az EP-képviselő Brüsszel ellen a magyar választások miatt
Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte az Európai Parlamentben Petr Bystron, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője, aki szerint az Európai Bizottság politikai nyomást gyakorolt Magyarországra, például az uniós források visszatartásával.
Bystron szerint mindez túlmutat a politikai vitákon, és alapvető kérdéseket vet fel a demokrácia működésével kapcsolatban. Mint fogalmazott: „Ha a tagállamokra csak azért nehezedik nyomás, mert nem követik Ursula von der Leyen politikai irányvonalát, az a demokrácia elleni támadás.” Hozzátette:
A szuverenitást és a szabad választásokat meg kell védeni.
A képviselő állításait nemzetközi példákkal is alátámasztotta, és azt mondta, az Európai Unió az elmúlt években több országban is megpróbálhatta befolyásolni a választási folyamatokat. Szerinte ezért különösen fontos az ügy átfogó kivizsgálása és az átláthatóság biztosítása.
A vita hátterében egy friss elemzés is áll, amely a közösségi médiában tapasztalható különbségeket vizsgálta a magyar politikai szereplők között. A jelentés szerint egyes platformokon eltérő szabályok érvényesülhetnek, ami befolyásolhatja a politikai tartalmak elérését és láthatóságát.
Borítókép: Petr Bystron EP-képviselő (Fotó: AFP)
