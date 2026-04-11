Amerikai képviselők kérik számon Brüsszelt a magyar választásokba való beavatkozás kapcsán

Chris Smith és Andy Harris amerikai képviselők határozott bírálatot fogalmaztak meg az Európai Bizottsággal szemben a magyarországi közelgő választások ügyében – erről Chris Smith hivatalos kormányzati weboldala számolt be. A politikusok Ursula von der Leyennek írt levelükben arra figyelmeztetnek, hogy az uniós intézmények lépései már nem csupán politikai véleménynyilvánításnak tekinthetők, hanem olyan beavatkozási kísérletre utalnak, amely veszélyezteti a magyarországi szuverenitást. Álláspontjuk szerint az Európai Bizottság tevékenysége komoly aggályokat vet fel a demokratikus működés, a választások tisztasága és az intézményi semlegesség tekintetében.

