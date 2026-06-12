Különös helyet talált a magamutogatásra a mezőkövesdi férfi

A 32 éves férfi megbújt a sírok közt, majd nőket nézegetve szemérmesértést követett el. A gyanúsított nem először viselkedett hasonló módon, a korábbi bejelentéseket követően a rendőrök megfeszített munkáját június 10-én, a férfi elfogásának napján koronázta siker.
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