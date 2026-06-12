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Folytatódik a fekete péntek, újabb baleset történt, ezúttal az M3-as autópályán

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Ezúttal három autó karambolozott.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 17:02
20250623 Füzesabony Megdöbbentő baleset M3-as autópályán Füzesabony térségében: egy autós a hídon hagyta járművét, majd leugrott az autópályára. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap HMH A képen: torlódás forgalmi dugó illusztráció
illusztráció Fotó: Huszár Márk
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Azt írták, hogy a karambol az autópálya 31. és 32. kilométere között történt. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másikban ketten utaztak, a harmadik járműnek négy utasa volt, a helyszínre mentőt is riasztottak. Az autópálya érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni, torlódás alakult ki.

Korábban több baleset is történt az M3-as autópályán péntek délután, mindkét irányban torlódások alakultak ki – közölte az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy élelmiszert szállító kamion letért az útról, és az oldalára borult. Az Útinform szerint a 42-es kilométernél 8 kilométeres torlódás alakult ki.

Szintén az országhatár felé vezető oldalon, a 120-as és a 123-as kilométernél is csak a leállósáv volt járható, emiatt a 118-as kilométerig torlódott vissza a kocsisor. A katasztrófavédelem szerint egy autómentő hajtott bele egy személykocsiba.

A Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelték a forgalmat a 3-as főútra.

Ma már történt baleset többek között az M7-esen, így a Balatonra eljutni jelenleg szinte lehetetlen küldetés, hajnalban pedig két balesetben nyolc ember halt meg az M1-es autópályán. 

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