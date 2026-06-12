Folytatódik a fekete péntek, újabb baleset történt, ezúttal az M3-as autópályán

Korábban több baleset is történt az M3-as autópályán péntek délután, mindkét irányban torlódások alakultak ki – közölte az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy élelmiszert szállító kamion letért az útról, és az oldalára borult. Az Útinform szerint a 42-es kilométernél 8 kilométeres torlódás alakult ki.