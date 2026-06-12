Megjegyzik, bár a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula. Addig is, a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő a következő napokban még kitart. Szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja Magyarország időjárását.
Tartós hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok, idén ez lesz az első + térkép
És hamarosan, annak rendje és módja szerint meg is érkezik.
További Belföld híreink
Közben egyébként Délnyugat-Európa felett magasnyomású zóna épül ki, amelynek középpontja fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik, és ez nekünk azért izgalmas, mert az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik a térségbe, ami azt jelenti, hogy erőteljes melegedés veszi kezdetét.
További Belföld híreink
A jövő hét második felében a napi csúcsértékek meghaladhatják a 30, a hét vége felé pedig akár a 35 fokot is.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!