Tartós hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok, idén ez lesz az első + térkép

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És hamarosan, annak rendje és módja szerint meg is érkezik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/HungaroMet2026. 06. 12. 16:06
időjárás
illusztráció Fotó: Tim Robberts Forrás: GettyImages
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Megjegyzik, bár a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula. Addig is, a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő a következő napokban még kitart. Szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja Magyarország időjárását.

Közben egyébként Délnyugat-Európa felett magasnyomású zóna épül ki, amelynek középpontja fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik, és ez nekünk azért izgalmas, mert az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik a térségbe, ami azt jelenti, hogy erőteljes melegedés veszi kezdetét. 

A jövő hét második felében a napi csúcsértékek meghaladhatják a 30, a hét vége felé pedig akár a 35 fokot is. 

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