Tartós hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok, idén ez lesz az első + térkép

Megjegyzik, bár a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula. Addig is, a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő a következő napokban még kitart. Szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja Magyarország időjárását.