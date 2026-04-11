Így tért vissza a Földre az Artemis-2 legénysége + videó

Sikerrel visszaérkezett a Földre az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Holdat megkerülő űrkabinja, az Orion, négy tagú legénységgel a fedélzetén pénteken.

2026. 04. 11. 6:14
Így tért vissza a Földre az Artemis II legénysége Fotó: BILL INGALLS Forrás: NASA
Az Artemis II űrrepülésével csaknem 54 év után jutott ember ismét a Hold közelébe. Az Orion űrkabin ejtőernyők segítségével kaliforniai idő szerint péntek este 6 óra után San Diego közelében ereszkedett a Csendes-óceánra. 

Az eszköz a tenger felszínének elérése előtt mintegy 15 perccel érte el a Föld légkörét, a NASA tájékoztatása szerint a hangsebesség 35-szörösét elérő sebességgel. Az Artemis II küldetés tagjai - Reid Wiseman parancsnoksága alatt - rekordot állítottak fel, amikor kedden minden korábbinál mélyebben hatoltak a világűrbe, és olyan távolságban kerültek a Földtől, mint korábban egyetlen ember sem. 

A legénység tagjai: Christina Koch, Victor Glover és a kanadai Jeremy Hansen. 

A küldetés során felvételeket készítettek a Hold Föld felől nem látható sötét oldaláról, előkészítették az Artemis-program következő repülését, amely a Holdra szálló jármű teszteléséről is szól majd. 

A legénység tagjai több egyéb tesztet is elvégeznek, ami az űrben való hosszú távú tartózkodás élettani hatásaival függ össze. 

A négy asztronauta szerdán a világűrből tartott sajtótájékoztatón osztotta meg élményeit, amelynek során lenyűgöző tapasztalatról beszéltek, különösen azokat a pillanatokat tekintve, amikor a Hold teljesen kitakarta a Földet, és tervezett módon a rádiókapcsolat is megszakadt az irányítóközponttal. 

 

Az asztronauták a Hold Föld felől nem látható felületén két krátert elkereszteltek, egyiket Integritynek, a másikat Carrollnak. 

Utóbbival a parancsnok 2020-ben elhunyt feleségére emlékeztek. Az Artemis II mintegy 7400 kilométerrel (4600 mérföld) repült túl a Holdon, mielőtt azt megkerülve ismét a Föld felé vette az irányt. Az Orion űrkabin a Földtől mintegy 400 ezer kilométerre (250 ezer mérföld) távolodott el, amivel megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért rekordot. Az Artemis program keretében az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA 2028-ban tervezi, hogy ismét embert juttat a Holdra, ahol állandó emberi tartózkodásra alkalmas bázist akarnak létrehozni – írta az MTI.

A földet éréshez az Egyesült Államok elnöke is gratulált. Donald Trump közösségi oldalán azt írta:

Gratulálok az Artemis II nagyszerű és rendkívül tehetséges legénységének. Az egész út látványos volt, a leszállás tökéletesre sikerült, és az Egyesült Államok elnökeként nem is lehetnék büszkébb! Alig várom, hogy hamarosan mindannyiótokat üdvözölhessem a Fehér Házban. Megismételjük majd ezt, a következő lépés: a Mars! DONALD J. TRUMP elnök

