Így tért vissza a Földre az Artemis-2 legénysége + videó

Az Artemis II űrrepülésével csaknem 54 év után jutott ember ismét a Hold közelébe. Az Orion űrkabin ejtőernyők segítségével kaliforniai idő szerint péntek este 6 óra után San Diego közelében ereszkedett a Csendes-óceánra.
Az eszköz a tenger felszínének elérése előtt mintegy 15 perccel érte el a Föld légkörét, a NASA tájékoztatása szerint a hangsebesség 35-szörösét elérő sebességgel. Az Artemis II küldetés tagjai - Reid Wiseman parancsnoksága alatt - rekordot állítottak fel, amikor kedden minden korábbinál mélyebben hatoltak a világűrbe, és olyan távolságban kerültek a Földtől, mint korábban egyetlen ember sem.
A legénység tagjai: Christina Koch, Victor Glover és a kanadai Jeremy Hansen.
A küldetés során felvételeket készítettek a Hold Föld felől nem látható sötét oldaláról, előkészítették az Artemis-program következő repülését, amely a Holdra szálló jármű teszteléséről is szól majd.
A legénység tagjai több egyéb tesztet is elvégeznek, ami az űrben való hosszú távú tartózkodás élettani hatásaival függ össze.
A négy asztronauta szerdán a világűrből tartott sajtótájékoztatón osztotta meg élményeit, amelynek során lenyűgöző tapasztalatról beszéltek, különösen azokat a pillanatokat tekintve, amikor a Hold teljesen kitakarta a Földet, és tervezett módon a rádiókapcsolat is megszakadt az irányítóközponttal.
