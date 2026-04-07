Az Artemis–2 legénysége nem akármit látott a Hold túloldalán

Az Artemis-küldetés

A három férfiból és egy nőből álló legénység közel hét órán keresztül figyelte intenzíven az égitestet.

Különösen a Hold Földtől elzárt oldalán tárult eléjük páratlan látvány: a megvilágítási viszonyoknak köszönhetően olyan részleteket is láthattak, amelyeket korábban még senki.

A küldetés során a kommunikáció a terveknek megfelelően mintegy 40 percre megszakadt, amikor az űrkapszula a Hold túlsó oldalán haladt. A visszatérés előtti pillanatokban a legénység egy különleges égi jelenséget is megfigyelhetett: egy napfogyatkozást, amely során a Nap az Orion nézőpontjából a Hold mögé került.

Új rekord: minden eddiginél messzebb az ember a Földtől

A küldetés nemcsak látványos, hanem történelmi jelentőségű rekordot is hozott. Az Artemis–2 űrhajósai túlszárnyalták az 1970-es Apollo–13 eddigi csúcsát, és több mint 400 ezer kilométerre távolodtak el a Földtől. A legnagyobb távolság elérte a mintegy 406 771 kilométert.

A kanadai űrhajós, Jeremy Hansen szerint a küldetés célja az is, hogy tisztelegjenek az emberes űrrepülés úttörői előtt, ugyanakkor inspirálják a jövő generációit is: reményét fejezte ki, hogy a most felállított rekord nem marad sokáig megdöntetlen.

A legénység – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman és Jeremy Hansen – a floridai Cape Canaveral űrközpontból indult útnak a Space Launch System hordozórakétával. A Hold megkerülése után az Orion megkezdi mintegy négynapos visszaútját. A kapszula különlegessége, hogy hajtóműhasználat nélkül, kizárólag a Hold gravitációját kihasználva áll vissza a Föld felé vezető pályára. Az Artemis–2 küldetés sikere újabb fontos lépést jelent afelé, hogy az emberiség több mint fél évszázad után ismét tartósan visszatérjen a Holdra.