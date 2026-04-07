Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Az Artemis–2 legénysége nem akármit látott a Hold túloldalán

Újabb mérföldkőhöz érkezett az amerikai Artemis 2 holdprogram: a küldetés feléhez érve a négyfős legénység minden eddiginél közelebb repült a Holdhoz, miközben olyan jelenségeket figyelhettek meg, amelyeket emberi szem még soha nem látott.

Forrás: Tagesschau2026. 04. 07. 8:57
Az Orion űrszonda közeledik a Holdhoz 2026. április 6-án Forrás: NASA
Az Orion űrkapszula mintegy 6545 kilométerre közelítette meg a Holdat – közölte az NASA. A küldetés célja nem a leszállás, hanem a Hold megkerülése és a mélyűri emberes repülés tesztelése, írja a Tagesschau.

A Földet az űrből Reid Wiseman, a NASA űrhajósa, az Artemis II parancsnoka fényképezte (Fotó: NASA/Reid Wiseman)

A három férfiból és egy nőből álló legénység közel hét órán keresztül figyelte intenzíven az égitestet. 

Különösen a Hold Földtől elzárt oldalán tárult eléjük páratlan látvány: a megvilágítási viszonyoknak köszönhetően olyan részleteket is láthattak, amelyeket korábban még senki.

A küldetés során a kommunikáció a terveknek megfelelően mintegy 40 percre megszakadt, amikor az űrkapszula a Hold túlsó oldalán haladt. A visszatérés előtti pillanatokban a legénység egy különleges égi jelenséget is megfigyelhetett: egy napfogyatkozást, amely során a Nap az Orion nézőpontjából a Hold mögé került.

A küldetés nemcsak látványos, hanem történelmi jelentőségű rekordot is hozott. Az Artemis–2 űrhajósai túlszárnyalták az 1970-es Apollo–13 eddigi csúcsát, és több mint 400 ezer kilométerre távolodtak el a Földtől. A legnagyobb távolság elérte a mintegy 406 771 kilométert.

A kanadai űrhajós, Jeremy Hansen szerint a küldetés célja az is, hogy tisztelegjenek az emberes űrrepülés úttörői előtt, ugyanakkor inspirálják a jövő generációit is: reményét fejezte ki, hogy a most felállított rekord nem marad sokáig megdöntetlen.

A legénység – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman és Jeremy Hansen – a floridai Cape Canaveral űrközpontból indult útnak a Space Launch System hordozórakétával. A Hold megkerülése után az Orion megkezdi mintegy négynapos visszaútját. A kapszula különlegessége, hogy hajtóműhasználat nélkül, kizárólag a Hold gravitációját kihasználva áll vissza a Föld felé vezető pályára. Az Artemis–2 küldetés sikere újabb fontos lépést jelent afelé, hogy az emberiség több mint fél évszázad után ismét tartósan visszatérjen a Holdra.

Borítókép: Az Orion űrszonda közeledik a Holdhoz 2026. április 6-án (Fotó: NASA) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
