Az Orion űrkapszula mintegy 6545 kilométerre közelítette meg a Holdat – közölte az NASA. A küldetés célja nem a leszállás, hanem a Hold megkerülése és a mélyűri emberes repülés tesztelése, írja a Tagesschau.
Az Artemis–2 legénysége nem akármit látott a Hold túloldalán
Újabb mérföldkőhöz érkezett az amerikai Artemis 2 holdprogram: a küldetés feléhez érve a négyfős legénység minden eddiginél közelebb repült a Holdhoz, miközben olyan jelenségeket figyelhettek meg, amelyeket emberi szem még soha nem látott.
Az Artemis-küldetés
A három férfiból és egy nőből álló legénység közel hét órán keresztül figyelte intenzíven az égitestet.
Különösen a Hold Földtől elzárt oldalán tárult eléjük páratlan látvány: a megvilágítási viszonyoknak köszönhetően olyan részleteket is láthattak, amelyeket korábban még senki.
A küldetés során a kommunikáció a terveknek megfelelően mintegy 40 percre megszakadt, amikor az űrkapszula a Hold túlsó oldalán haladt. A visszatérés előtti pillanatokban a legénység egy különleges égi jelenséget is megfigyelhetett: egy napfogyatkozást, amely során a Nap az Orion nézőpontjából a Hold mögé került.
Új rekord: minden eddiginél messzebb az ember a Földtől
A küldetés nemcsak látványos, hanem történelmi jelentőségű rekordot is hozott. Az Artemis–2 űrhajósai túlszárnyalták az 1970-es Apollo–13 eddigi csúcsát, és több mint 400 ezer kilométerre távolodtak el a Földtől. A legnagyobb távolság elérte a mintegy 406 771 kilométert.
A kanadai űrhajós, Jeremy Hansen szerint a küldetés célja az is, hogy tisztelegjenek az emberes űrrepülés úttörői előtt, ugyanakkor inspirálják a jövő generációit is: reményét fejezte ki, hogy a most felállított rekord nem marad sokáig megdöntetlen.
A legénység – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman és Jeremy Hansen – a floridai Cape Canaveral űrközpontból indult útnak a Space Launch System hordozórakétával. A Hold megkerülése után az Orion megkezdi mintegy négynapos visszaútját. A kapszula különlegessége, hogy hajtóműhasználat nélkül, kizárólag a Hold gravitációját kihasználva áll vissza a Föld felé vezető pályára. Az Artemis–2 küldetés sikere újabb fontos lépést jelent afelé, hogy az emberiség több mint fél évszázad után ismét tartósan visszatérjen a Holdra.
Borítókép: Az Orion űrszonda közeledik a Holdhoz 2026. április 6-án (Fotó: NASA)
