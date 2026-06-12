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eltűntdunaföldváridunaújvárosügyfiatal

Különös okból nem sikerült még megtalálni a Dunaújváros környékén eltűnt fiút, akinek eddig csak a táskája került elő

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Előszállásról indult el, azóta semmit nem tudni róla.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol2026. 06. 12. 18:33
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illusztráció Forrás: Pexels
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Kedden késő este még Dunaújvárosban látták szemtanúk a fiút, majd szerdán járókelők találták meg a táskáját, az első információk szerint a dunaföldvári híd közelében. Ezek alapján több mentőcsapat is keresni kezdte, azonban nyomot nem találtak. 

A portál ugyanis úgy tudja, utóbb kiderült, hogy a fiatal után kutatók téves adatokat kaptak, a táskát ugyanis nem a dunaföldvári hídnál, 

hanem a dunaújvárosi Pentele hídon találták meg.

Az átkelőt és annak környezetét a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai addigra már alaposan átvizsgálták, míg a folyón a vízirendészet munkatársai végeztek kutatást. Ezt még ma, azaz pénteken is folytatják. 

Az ügy részleteit a Feol cikkében olvashatja. 

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