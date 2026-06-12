Különös okból nem sikerült még megtalálni a Dunaújváros környékén eltűnt fiút, akinek eddig csak a táskája került elő

A portál ugyanis úgy tudja, utóbb kiderült, hogy a fiatal után kutatók téves adatokat kaptak, a táskát ugyanis nem a dunaföldvári hídnál,

hanem a dunaújvárosi Pentele hídon találták meg.

Az átkelőt és annak környezetét a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai addigra már alaposan átvizsgálták, míg a folyón a vízirendészet munkatársai végeztek kutatást. Ezt még ma, azaz pénteken is folytatják.