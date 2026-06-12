Kedden késő este még Dunaújvárosban látták szemtanúk a fiút, majd szerdán járókelők találták meg a táskáját, az első információk szerint a dunaföldvári híd közelében. Ezek alapján több mentőcsapat is keresni kezdte, azonban nyomot nem találtak.
Különös okból nem sikerült még megtalálni a Dunaújváros környékén eltűnt fiút, akinek eddig csak a táskája került elő
Előszállásról indult el, azóta semmit nem tudni róla.
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A portál ugyanis úgy tudja, utóbb kiderült, hogy a fiatal után kutatók téves adatokat kaptak, a táskát ugyanis nem a dunaföldvári hídnál,
hanem a dunaújvárosi Pentele hídon találták meg.
Az átkelőt és annak környezetét a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai addigra már alaposan átvizsgálták, míg a folyón a vízirendészet munkatársai végeztek kutatást. Ezt még ma, azaz pénteken is folytatják.
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Az ügy részleteit a Feol cikkében olvashatja.
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