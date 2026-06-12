Szupercella: amikor rémisztő arcát mutatja a nyári égbolt

Égzengés-földindulás: egyre többször alakulhatnak ki erős szupercellák

Ha az egymáshoz közeli zivatarfelhők szabályos sorokba rendeződnek, az akár 5-15 kilométer hosszan elnyúló zivatarfelhő-láncban létrejöhet egy különösen fejlett nagy viharfelhő, a szupercella. A szupercella forgó feláramlással rendelkezik, amit jellemzően a szélnyírás alakít ki.

Egy kifejlett szupercella Fotó: NOAA

A szélnyírás olyan időjárási fogalom, amit elsősorban a repülésben használnak. A szélnyírás leggyakrabban a zivatarok, illetve a komolyabb viharok kifejlett zivatarfelhőinek közelében alakul ki. A vízszintes szélnyírásban a szél iránya rendkívül gyorsan, akár néhány másodpercenként és kiszámíthatatlanul váltakozik, miközben megmarad a nagy sebessége. Függőleges szélnyírás esetén az intenzíven lefelé áramló légtömeg a sebesség függvényében különböző irányokban és szögekben hagyja el a területet, vagy a légtömeg egy része nagy energiával a talajnak csapódva vízszintes szélnyírásokat hoz létre.

A szupercella belsejét a rendkívül heves, a 100 km/órás sebességet meghaladó orkánerejű szél, továbbá az akár több centiméter átmérőjű jégdarabok képződése és hullása jellemzi.

A szupercellán belüli légáramlás sokkal erősebb, mint a celláknak is nevezett szimpla viharfelhőkben.

A szupercella vonulásának területén különösen erős vihar tombol, éppen ezért ezekre a területekre a legmagasabb, a vörös színű viharriasztást szokták életbe léptetni. A szupercellák alapvető jellemzőjét, a forgó feláramlást mezociklonnak nevezik a meteorológusok.

A szupercella „motorja” a mezociklon Fotó: Extremweather.club

A vízszintes légörvényeket a zivatarfelhő erős feláramlása vertikális örvényléssé alakítja, és abban az esetben, ha kellő egyensúlyi állapot alakul ki a szélnyírás és a feláramlás között, a zivatarfelhőből szupercella képződik. A szupercella motorjaként is felfogható mély mezociklonból alakulhatnak ki a pusztító forgószelek, a tornádók.

A tornádó a fejlett viharfelhőből kiinduló igen keskeny átmérőjű, de brutális erősséggel örvénylő és egészen a talajszintig leérő olyan levegőoszlop, amelynek a belsejében kisebb a légnyomás a külső légnyomásnál. Ha a szupercella teteje legalább 10 ezer méteres magasságig, vagy fölé emelkedik, bekerül az úgynevezett magassági futóörvények (jet stream) zónájába.