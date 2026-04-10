El Niño : brutálisan forró nyár érkezhet idén

Az El Niño az úgynevezett csendes-óceáni oszcillációs rendszer egyik, a tengeráramlások irányának megváltozásával összefüggő jelensége, amelynek globális a kihatása és szélsőséges időjárási jelenségeket, tartós forróságot, illetve aszályt, továbbá heves esőzéseket és viharokat okozhat.

Az El Niño világszerte szélsőséges időjárási körülményeket okoz. Fotó: AFP/Logan Abassi

El Niño: szélsőséges időjárásra számíthatunk már az idei évben is

A friss előrejelzések alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az El Niño jelenség kialakulása még az idei évben bekövetkezik. Ha ezek az előrejelzések beigazolódnak, akkor éghajlati szempontból igen szélsőséges 2026-os és 2027-es évekre számíthatunk. Az NOAA Éghajlat-előrejelző Központjának április 9-én közzétett legfrissebb prognózisa szerint jelenleg 61 százalék arra az esély, hogy az El Niño már 2026 májusában–júliusában megjelenik, és legalább az év végéig fennmarad. Azt is hozzáteszik, hogy viszont a 2026 áprilisa és júniusa között jelentkező semleges körülmények már 80 százalékos esélyt adnak az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) kialakulására.

A La Niña a hűvös és az El Niño a meleg fázisú oszcillációs jelenség keletkezését szemléltető ábra. Fotó: NOAA

Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata ehhez hasonlóan, de kissé óvatosabban fogalmaz. A szervezet szakértői rámutatnak, hogy az írásos feljegyzések óta a globális tengerfelszín hőmérséklete 2026 márciusában mutatta a második legmagasabb értéket, ami az EU Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának közleménye szerint „valószínűleg az El Niño kialakulása felé való átmenetet tükrözi” – írja az Ilf Science tudományos hírportál.

Más klímakutató központok szintén a két nagy szervezetéhez hasonló következtetésre jutottak,

sőt, még egy szupererős El Niño kialakulásának a lehetőségét is egyre valószínűbbnek tartják.

Könnyen lehetséges, hogy extrém forró nyarat hoz a most kibontakozó El Niño. Fotó: AFP/Eurokinissi/Eurokinissi

A globális átlaghőmérséklet emelkedésén túl az El Niño széles körű időjárási változásokat hoz magával. Az Egyesült Államok déli részén és Dél-Európában megnövekedett csapadékmennyiségre és potenciális áradásokra lehet számítani, míg az Egyesült Államok északi részén és Kanadában szárazabb és melegebb lesz az idő a szokásosnál. Az Atlanti-óceánon az El Niño valójában gyengíti a hurrikánszezonokat, de a Csendes-óceán középső és keleti medencéiben jelentősen felerősíti a a tájfunok aktivitást.

Noha még túl korai lenne ezt a bizonyosság szintjén is kijelenteni, de már most is számos olyan körülmény tapasztalható, ami egyáltalán nem zárja ki az úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségét sem.

A legutóbbi El Niño jelenség a 2023–2024-es szezonban volt megfigyelhető.

Ezek a felmelegedési események az eddigi megfigyelési adatok alapján bizonyos periodicitást mutatnak és általában hét évente ismétlődnek meg. Éppen ezért, ha 2026-ban egy újabb El Niño-eseményre kerülne sor, ez meglehetősen példa nélküli jelenségnek számítana.