El Niño : brutálisan forró nyár érkezhet idén

Az El Niño az úgynevezett csendes-óceáni oszcillációs rendszer egyik, a tengeráramlások irányának megváltozásával összefüggő jelensége, amelynek globális a kihatása és szélsőséges időjárási jelenségeket, tartós forróságot, illetve aszályt, továbbá heves esőzéseket és viharokat okozhat.
El Niño: szélsőséges időjárásra számíthatunk már az idei évben is
A friss előrejelzések alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az El Niño jelenség kialakulása még az idei évben bekövetkezik. Ha ezek az előrejelzések beigazolódnak, akkor éghajlati szempontból igen szélsőséges 2026-os és 2027-es évekre számíthatunk. Az NOAA Éghajlat-előrejelző Központjának április 9-én közzétett legfrissebb prognózisa szerint jelenleg 61 százalék arra az esély, hogy az El Niño már 2026 májusában–júliusában megjelenik, és legalább az év végéig fennmarad. Azt is hozzáteszik, hogy viszont a 2026 áprilisa és júniusa között jelentkező semleges körülmények már 80 százalékos esélyt adnak az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) kialakulására.
Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata ehhez hasonlóan, de kissé óvatosabban fogalmaz. A szervezet szakértői rámutatnak, hogy az írásos feljegyzések óta a globális tengerfelszín hőmérséklete 2026 márciusában mutatta a második legmagasabb értéket, ami az EU Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának közleménye szerint „valószínűleg az El Niño kialakulása felé való átmenetet tükrözi” – írja az Ilf Science tudományos hírportál.
Más klímakutató központok szintén a két nagy szervezetéhez hasonló következtetésre jutottak,
sőt, még egy szupererős El Niño kialakulásának a lehetőségét is egyre valószínűbbnek tartják.
A globális átlaghőmérséklet emelkedésén túl az El Niño széles körű időjárási változásokat hoz magával. Az Egyesült Államok déli részén és Dél-Európában megnövekedett csapadékmennyiségre és potenciális áradásokra lehet számítani, míg az Egyesült Államok északi részén és Kanadában szárazabb és melegebb lesz az idő a szokásosnál. Az Atlanti-óceánon az El Niño valójában gyengíti a hurrikánszezonokat, de a Csendes-óceán középső és keleti medencéiben jelentősen felerősíti a a tájfunok aktivitást.
Noha még túl korai lenne ezt a bizonyosság szintjén is kijelenteni, de már most is számos olyan körülmény tapasztalható, ami egyáltalán nem zárja ki az úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségét sem.
A legutóbbi El Niño jelenség a 2023–2024-es szezonban volt megfigyelhető.
Ezek a felmelegedési események az eddigi megfigyelési adatok alapján bizonyos periodicitást mutatnak és általában hét évente ismétlődnek meg. Éppen ezért, ha 2026-ban egy újabb El Niño-eseményre kerülne sor, ez meglehetősen példa nélküli jelenségnek számítana.
