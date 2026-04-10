Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
El Ninocsendes-óceánaszályhőhullámforróságextrém időjárásáradás

El Niño : brutálisan forró nyár érkezhet idén

A Csendes-óceán egyenlítői trópusi területein zajló folyamatok hiába tűnnek nagyon távolinak, mégis komoly befolyást gyakorolhatnak az európai kontinens időjárására is. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal ( NOAA) legfrissebb prognózisa szerint jelenleg már meghaladja a hatvan százalékot az El Niño idei kialakulásának az esélye, ami szélsőséges időjárási eseményeket hozhat magával.

Elter Tamás
Forrás: Ilf Science2026. 04. 10. 19:52
Szélsőséges nyári időjárásra számíthatunk a NOAA prognózisa szerint
Fotó: Popular Science
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az El Niño az úgynevezett csendes-óceáni oszcillációs rendszer egyik, a tengeráramlások irányának megváltozásával összefüggő jelensége, amelynek globális a kihatása és szélsőséges időjárási jelenségeket, tartós forróságot, illetve aszályt, továbbá heves esőzéseket és viharokat okozhat.

Az El Niño világszerte szélsőséges időjárási körülményeket okoz
Fotó: AFP/Logan Abassi

El Niño: szélsőséges időjárásra számíthatunk már az idei évben is

A friss előrejelzések alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az El Niño jelenség kialakulása még az idei évben bekövetkezik. Ha ezek az előrejelzések beigazolódnak, akkor éghajlati szempontból igen szélsőséges 2026-os és 2027-es évekre számíthatunk. Az NOAA Éghajlat-előrejelző Központjának április 9-én közzétett legfrissebb prognózisa szerint jelenleg 61 százalék arra az esély, hogy az El Niño már 2026 májusában–júliusában megjelenik, és legalább az év végéig fennmarad. Azt is hozzáteszik, hogy viszont a 2026 áprilisa és júniusa között jelentkező semleges körülmények már 80 százalékos esélyt adnak az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) kialakulására. 

   A La Niña a hűvös és az El Niño a meleg fázisú oszcillációs jelenség keletkezését szemléltető ábra.  Fotó: NOAA

Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata ehhez hasonlóan, de kissé óvatosabban fogalmaz. A szervezet szakértői rámutatnak, hogy az írásos feljegyzések óta a globális tengerfelszín hőmérséklete 2026 márciusában mutatta a második legmagasabb értéket, ami az EU Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának közleménye szerint „valószínűleg az El Niño kialakulása felé való átmenetet tükrözi” – írja az Ilf Science tudományos hírportál. 

Más klímakutató központok szintén a két nagy szervezetéhez hasonló következtetésre jutottak, 

sőt, még egy szupererős El Niño kialakulásának a lehetőségét is egyre valószínűbbnek tartják.

Könnyen lehetséges, hogy extrém forró nyarat hoz a most kibontakozó El Niño. Fotó: AFP/Eurokinissi/Eurokinissi

A globális átlaghőmérséklet emelkedésén túl az El Niño széles körű időjárási változásokat hoz magával. Az Egyesült Államok déli részén és Dél-Európában megnövekedett csapadékmennyiségre és potenciális áradásokra lehet számítani, míg az Egyesült Államok északi részén és Kanadában szárazabb és melegebb lesz az idő a szokásosnál. Az Atlanti-óceánon az El Niño valójában gyengíti a hurrikánszezonokat, de a Csendes-óceán középső és keleti medencéiben jelentősen felerősíti a a tájfunok aktivitást.

Noha még túl korai lenne ezt a bizonyosság szintjén is kijelenteni, de már most is számos olyan körülmény tapasztalható, ami egyáltalán nem zárja ki az úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségét sem. 

A legutóbbi El Niño jelenség a 2023–2024-es szezonban volt megfigyelhető. 

Ezek a felmelegedési események az eddigi megfigyelési adatok alapján bizonyos periodicitást mutatnak és általában hét évente ismétlődnek meg. Éppen ezért, ha 2026-ban egy újabb El Niño-eseményre kerülne sor, ez meglehetősen példa nélküli jelenségnek számítana.

Könnyen megdőlhet minden eddigi melegrekord

A csendes-óceáni oszcillációs rendszer, az ENSO a megfigyelések szerint egy olyan természetes eredetű éghajlati ciklus, amit az óceáni hőmérséklet és a légköri nyomás ingadozása vezérel a Csendes-óceán keleti trópusi részén. Ezek a lokális körülmények azonban világszerte érezhető dominóhatást fejtenek ki, mindenben befolyásolva az időjárás alakulását a csapadéktól kezdve az aszályokon át a trópusi ciklonokig és az extrém hőhullámok kialakulásáig bezárólag. 

A Csendes-óceán egyenlítői térségében zajló folyamatok Közép-Európában is éreztethetik a hatásukat. Fotó: NOAA

Az ENSO három fázis, az El Niño, vagyis a meleg fázis, és ennek ellentettje, a La Niña – az előbbi hűvösebb megfelelője –, továbbá egy semleges állapot között váltakozik. Érdemes megjegyezni, hogy éppen ezekben a napokban hal el az idei szokatlanul kemény és hosszú telet okozó La Niña, hogy az ENSO átlépjen a semleges fázisába, amit a Csendes-óceán keleti egyenlítői részén az átlagoshoz közeli felszíni tengervíz-hőmérséklet visszatérése jellemez. 

A melegebb vízhőmérsékleti viszonyok ugyanakkor előrevetítik az El Niño kialakulásához szükséges környezeti körülmények megteremtődését is. 

Az El Niño kialakulása akár ~0,2 Celsius-fokkal is megemelheti a globális hőmérsékletet, és noha ez nem tűnik túl magas értéknek, de ahhoz már bőven elegendő, hogy szélsőséges időjárási viszonyok, például aszályok és áradások alakuljanak ki világszerte.

Az El Niño globális időjárási szélsőségeket okoz. Fotó: Wikimedia Commons

Egy olyan világban, amelyben már amúgy is megnövekedett a globális átlaghőmérséklet, egy El Niño-esemény további hőmérséklet-emelkedést okozhat, jelentősen megnövelve a rekordmelegedés esélyét. 

A La Niña hűtő hatásával együtt 2025 még mindig az eddig feljegyzett legmelegebb évek közé tartozik. 

Ha mindehhez hozzáadjuk a közelgő El Niño melegítő hatását, akkor nagy valószínűséggel 2026 és 2027 még melegebb lehet ahhoz képest, mint amilyenek a megelőző rekordmeleg évek voltak. Az elmúlt bő egy évtized már eddig is a feljegyzett 11 legmelegebb évnek számít. Ha az idei El Niño valóban bekövetkezik, akkor pedig jó eséllyel még a korábbiakhoz képest is magasabb hőmérsékleti rekordok dőlhetnek meg.

A NOAA és az EU Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának friss előrejelzése szerint:

  • egyre valószínűbb, hogy már az idei nyárra kialakul az El Niño jelenség,
  • ami egyes modellprognózisok szerint különösen erős úgynevezett szuper-El Niño lesz,
  • és ami világszerte extrém forró nyarat és szárazságot, illetve heves esőzéseket, valamint viharokat okozhat.


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszerbia

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

Bayer Zsolt avatarja

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.