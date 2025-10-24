Tengeri hőhullám: hatalmas, aggasztó folt bukkant fel a Csendes-óceánon

Tengeri hőhullám aggasztó jelei tartják izgalomban a tudósokat, amit a Csendes-óceán északi régiójában azonosítottak egy akkora területen, ami tízszer nagyobb mint a Földközi-tenger.

A tengeri hőhullám, amit az Észak-Csendes-óceánon fedeztek fel komoly időjárási anomáliákat okozhat (Fotó: PDPhoto.org. / Wikimedia Commons)

Tengeri hőhullám alakult ki a Csendes-óceánon, ami hideg telet hozhat Európában

Az oceanográfusok és a klímakutatók egyaránt értetlenül állnak e rendkívüli anomália előtt. Az óriási kiterjedésű meleg folt területén a valaha ismert legmagasabb vízhőmérsékletet mérték, amit egy rejtélyes tengeri hőhullámmal hoznak összefüggésbe. A tengerfelszín hőmérséklete július és szeptember között több mint 0,25 Celsius-fokkal haladta meg a 2022-es előző csúcsot – ez pedig jelentős növekedésnek számít egy olyan területen, amely nagyjából tízszerese a mediterrán medence kiterjedésének. A klímaváltozás köztudottan növeli a tengeri hőhullámok valószínűségét, ám a tudósok most mégis nehezen tudják megmagyarázni, hogy miért volt ennyire forró az északi Csendes-óceán térsége.

A Csendes-óceán északi térségének víztömege 2000 óta egyre nagyobb ütemben melegszik fel (Fotó: ERA5/C3S/ECMWF/BBC)

Paradox módon ez a plusz hő az úgynevezett pacifikus meleg foltban ellentétes hatást válthat ki az ettől távoli térségekben, például Európában,

ahol egyes kutatók szerint valószínűbbé teheti a szokásosnál jóval hidegebb tél korai kezdetét.

„Határozottan valami szokatlan történik az északi Csendes-óceánon” – mondja Zeke Hausfather, az amerikai Berkeley Earth klímakutatója, akit a BBC idéz. Egy ekkora óceáni régióban a hőmérséklet ilyen mértékű megugrása „meglehetősen figyelemre méltó” – tette hozzá a szaktudós. A szakértők az európai Copernicus klímaszolgálat adatait elemezték, hogy kiszámítsák a július és szeptember közötti átlaghőmérsékletet az északi Csendes-óceán nagy meleg foltjában.

Naplemente a Csendes-óceán legészakibb részén, a Bering-tengeren (Fotó: Bering Land Bridge National Preserve / Wikimedia Commons)

Ez a régió Ázsia keleti partvidékétől Észak-Amerika nyugati partvidékéig terjed, és ugyanazt a területet fedi le amelyet már korábban is vizsgáltak. A számok azt mutatják, ez a térség nemcsak hogy szokatlanul gyorsan melegedett az elmúlt évtizedekben, hanem a 2025-ben mért hőmérsékleti értékei jelentősen meghaladják az elmúlt évek már szintén magasnak számító hőmérsékleti adatait.