Százmillió éves létformát ébresztettek fel Csipkerózsika-álmából a tudósok

Százmillió éves ősi életet ébresztettek fel mély álmából japán és amerikai tudósok, amely az óceáni aljzat mélységi üledékeiben vészelte át rendkívüli körülmények között a földtörténeti idők viharait.

A százmillió éves, életre keltett mikrobák mikroszkópos fényképe Fotó: JAMSTEC / Ilf Science

Százmillió éves létformák keltek életre

Mélyen az óceáni aljzat alatt, kréta időszaki, 100 millió éves üledékrétegbe zárva szunnyad a külvilág számára láthatatlanul egy olyan életforma, amely a jelenlegi ismereteink szerint a Föld legidősebb életközössége.

A kréta földtörténeti időszak a mezozoikum idő harmadik, utolsó része és leghosszabb időszaka, amely 145 millió éve kezdődött és 66 millió éve ért véget. A kréta végét a földtörténet egyik legnagyobb és rendkívül gyors kihalási hulláma jellemezte, amit a többségi földtudományi álláspont szerint egy óriási, 12-15 km átmérőjűre becsült aszteroida becsapódása okozott.

Nagyjából 66 millió éve egy óriási aszteroida becsapódása vetett véget a dinoszauruszok korának. A K-T kihalási esemény volt a földtörténet egyik legnagyobb és leggyorsabb fajpusztulása Fotó: NASA

A tudósoknak sikerült „felébreszteniük” ezt az ősi életet, amely már 100 millió éve rejtőzik a tengerfenék alatti mély üledékrétegekben. Mindez jól mutatja, hogy az élet a legszélsőségesebb és legbizarrabb körülmények között is létezhet a Földön. A japán–amerikai tudóscsoport felfedezte, hogy a tengerfenék alatt élő mikrobaközösségek már több mint 100 millió éve képesek voltak a túlélésre a kőzetüledékben kétségbeejtően kevés tápanyag segítségével is. Miután megfelelő laboratóriumi körülmények közé helyezték az ősi mikrobákat, még 100 millió év múltán is képesek voltak a felfoghatatlanul hosszúra nyúlt Csipkerózsika-álmukból felébredni, hogy újra elinduljon az anyagcseréjük és elkezdjenek szaporodni.

Laboratóriumi körülmények között élesztették fel a nagy túlélőket Fotó: BBC

A Nature Communications tudományos szakfolyóiratban még korábban megjelent tanulmány szerint a Japán Tenger és Földtudományi és Technológiai Ügynökség (JAMSTEC), valamint a Rhode Island-i Egyetem kutatói a Csendes-óceán déli részén, közel 5700 méteres mélységben és a tengeraljzathoz képest 75 méter mélyen eltemetődött kőzetrétegből gyűjtött üledékmintákban bukkantak rá ezekre a mikrobákra.

Még a dinoszauruszok korában kezdték el máig tartó „téli álmukat”

Az ősi mikrobiális életet finomra hangolt laboratóriumi technikákkal sikerült újraéleszteni. Izotóppal jelölt szénnel és nitrogénnel dúsított tápanyagokkal inkubálva a mikrobák már 10 héten belül metabolikusan aktív állapotba kerültek, sőt, képesek voltak a táplálkozásra és az osztódásra is.