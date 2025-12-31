A Márton testvérek is elhagyják Magyarországot? A szövetség elnökének őszinte válasza

Ahogy 2024-ben, úgy 2025-ben is Márton Luana és Viviana tartott ernyőt a magyar tekavandósport felé. A 19 esztendős kiválóságok remekeltek a két fő versenyen, a világbajnokságon és a női vb-n: az olimpiai bajnok Viviana egy-egy ezüst- és arany-, az immár kétszeres világbajnok Luana két aranyérmet szerzett.

Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós (b) és Márton Luana kétszeres világbajnok tekvondós (j) edzésen a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban ( Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Intergalaktikus csúcson vagyunk! Ezt már nem tudom hová lehet, de mégis lehet fokozni.

Nagyon egyenes az út, linerárisan haladunk. Szakmailag próbálunk fejlődni, a Márton lányok segítsége a magyar tekvandó felemelkedésében elengedhetetlen. Rengeteget tettek érte. Ne feledkezzünk el a többi kiemelkedő versenyzőnkről sem, a junior Európa-bajnokságon Salim Kamillah ezüstérmet szerzett, előtte a felnőttek világbajnokságán 17 évesen ötödik lett! Józsa Levente, aki kiemelkedő tudású, sajnos sérülés miatt nem tudott elindulni a vb-n. És akkor még nem említettem Patakfalvy Lucát, Omar Salimot, valamint a feltörekvő fiatalokat – összegezte egy szuszra a sportág helyzetét lapunknak a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke. Márton Zsolt Krisztián a névazonosság ellenére nem rokona a Márton ikertestvéreknek, akik Luana 2023-as világ- és Viviana 2024-es olimpiai bajnoki címével újabb lökést adtak a Magyarországra a rendszerváltás idején bekerült szakágnak.

– Rövid távon nem lehetett érzékelni a változást, most már igen. A klubjainkban a példaképek hatására többen jelentkeztek, de a tömeg- és a versenysport között óriási különbség van. Azt gondolom, nem is annyira a sportszerető közönség részéről nyilvánul meg, mert az oda tartozók eddig is figyelemmel követték a tekvandót.

Sokkal inkább a társadalom nagyobb része, a nagyközönség is felfigyelt ránk, követi az eseményeinket. Közösségi médiában találkoztam olyan bejegyzésekkel, hogy követelik, hogy a tekvandó világeseményeiről is legyen például televíziós közvetítés Magyarországon.

Remélem, a közmédia oldaláról is nyitottságot tapasztalunk majd, és műsoridőt kapunk.