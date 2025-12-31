tekvandóMárton VivianaLuanaelnök

A Márton testvérek is elhagyják Magyarországot? A szövetség elnökének őszinte válasza

A 2024-es olimpiai bajnoki cím után is a Márton ikrek húzták a magyar tekvandósport szekerét. A párizsi aranyérmes Viviana súlycsoportot váltva világbajnoki ezüstérmes lett, a női vb-n az első helyen végzett. Ikertestvére, Márton Luana mindkét viadalon aranyérmet szerzett. A Spanyolországban élő és edző, az Újpesti TE színeit is képviselő kiválóságok korábban lapunknak elárulták, nem gondolkodnak azon, hogy ne Magyarország színeiben versenyezzenek. Hatásukról, megbecsültségükről és a szakág kilátásairól is beszélgettünk a honi szövetség elnökével, a lányokkal csupán névrokon Márton Zsolt Krisztiánnal.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 31. 5:40
Márton Luana Budapest, 2023. június 12. Márton Viviana világbajnoki 5. helyezett (k) beszél, mellette ikertestvére, a 17 éves Márton Luana, Magyarország első női világbajnoka (j) és Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség (MTSZ) elnöke (b) az
Márton Luana (középen) és Viviana mellett már 2023-ban is büszkén pózolt a szövetsége elnöke, Márton Zsolt Krisztián Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ahogy 2024-ben, úgy 2025-ben is Márton Luana és Viviana tartott ernyőt a magyar tekavandósport felé. A 19 esztendős kiválóságok remekeltek a két fő versenyen, a világbajnokságon és a női vb-n: az olimpiai bajnok Viviana egy-egy ezüst- és arany-, az immár kétszeres világbajnok Luana két aranyérmet szerzett. 

Márton Luana
Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós (b) és Márton Luana kétszeres világbajnok tekvondós (j) edzésen a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

 Intergalaktikus csúcson vagyunk! Ezt már nem tudom hová lehet, de mégis lehet fokozni.

Nagyon egyenes az út, linerárisan haladunk. Szakmailag próbálunk fejlődni, a Márton lányok segítsége a magyar tekvandó felemelkedésében elengedhetetlen. Rengeteget tettek érte. Ne feledkezzünk el a többi kiemelkedő versenyzőnkről sem, a junior Európa-bajnokságon Salim Kamillah ezüstérmet szerzett, előtte a felnőttek világbajnokságán 17 évesen ötödik lett! Józsa Levente, aki kiemelkedő tudású, sajnos sérülés miatt nem tudott elindulni a vb-n. És akkor még nem említettem Patakfalvy Lucát, Omar Salimot, valamint a feltörekvő fiatalokat – összegezte egy szuszra a sportág helyzetét lapunknak a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke. Márton Zsolt Krisztián a névazonosság ellenére nem rokona a Márton ikertestvéreknek, akik Luana 2023-as világ- és Viviana 2024-es olimpiai bajnoki címével újabb lökést adtak a Magyarországra a rendszerváltás idején bekerült szakágnak. 

– Rövid távon nem lehetett érzékelni a változást, most már igen. A klubjainkban a példaképek hatására többen jelentkeztek, de a tömeg- és a versenysport között óriási különbség van. Azt gondolom, nem is annyira a sportszerető közönség részéről nyilvánul meg, mert az oda tartozók eddig is figyelemmel követték a tekvandót. 

Sokkal inkább a társadalom nagyobb része, a nagyközönség is felfigyelt ránk, követi az eseményeinket. Közösségi médiában találkoztam olyan bejegyzésekkel, hogy követelik, hogy a tekvandó világeseményeiről is legyen például televíziós közvetítés Magyarországon.

 Remélem, a közmédia oldaláról is nyitottságot tapasztalunk majd, és műsoridőt kapunk. 

Márton Luana
Az elnök az idei évet is elégedetten értékelte Márton Luanáékkal és edzőjükkel, Suvi Mikkonennel (Fotó: P. Fülöp Gábor)

Márton Luana és Viviana erősségei

Tavaly, amikor talán a sportág vezetői sem mertek olimpiai aranyéremről álmodni, Magyarország az 5. helyen állt a nemzetek rangsorában, többek között a németeket is megelőzve. Ehhez képest azóta a Márton ikerlányok uralják a világversenyeket. 

A világbajnokságon harmadik lett összesítésben a női csapatunk, ez elképesztő csoda. Ilyen magasan még a magyar tekvandó nem volt. 

Azt érdemes tudni, hogy a sportágunkban nagyon könnyedén fordulhat a kocka, nüanszok döntenek. Az élversenyzők technikailag hasonló színvonalúak, pont az dönt, amiben a Márton ikrek erősek: a mentális erő, amellyel felülkerekednek az ellenfeleiken. Kiemelendő a kiváló edzők hatására elért fizikai állóképességük, ugyancsak párját ritkító – elemzett az elnök. 

Márton Zsolt Krisztián arról is őszintén beszélt, kell-e tartania Magyarországnak attól, hogy a Spanyolországban élő lányok elhagyják hazánkat, mint a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu testvérek. 

– A magyar sportirányítás és a kormányzat nagyon bölcsen olyan anyagi motivációs rendszert dolgozott ki, amely egyedülálló a világon. Nem tudunk még egy országról, amelyik ilyen méltó módon ismeri el a versenyzők győzelmeit, jó helyezéseit. Ez az egyik, ami a lányokat Magyarország színeiben tarthatja. Másrészt igyekszünk őket megbecsülni, biztosítani a számukra minden olyan forrást és eszközt, ami szükséges a sikereik eléréséhez. 

Az Év sportolónője?

Hogy mi lehet a még nagyobb siker? Ha a Márton ikrek mindketten a dobogón állhatnának a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Azt világossá tették, hogy versenyen nem fognak egymás ellen harcolni, talán ezért is ment idén egy súlycsoporttal lejjebb a párizsi bajnok Viviana, s lett ezüstérmes a „nagy” világbajnokságon. Luana eközben történelmet írva, első magyarként lett kétszeres vb-győztes tekvandós.  

 Hihetetlenül szerény ifjú hölgyek. Példamutató, ahogy hozzáállnak az élsporthoz. Nagyon visszafogottak, ugyanakkor elképesztő szorgalmasak és céltudatosak

 – jelezte az elnök, nem kell tartani attól, hogy a februárban a 20. születésnapjukat ünneplő lányok elkényelmesednének. Addig örülne egy újabb címnek, mondjuk, ha Luana lenne az Év női sportolója Magyarországon.

– Két világbajnoki elsőséggel méltó lenne a kisasszony, hogy az év legjobbjának megválasszák. Számításaink alapján a legeredményesebb küzdősport a tekvandó hazánkban, természetesen elismerjük és tiszteljük a többi szakágat. Márton Luana és Viviana jóvoltából van így. Becsüljük meg így is őket, és szeretném ezúton is kérni a tisztelt újságírókat: szavazzanak a tekvandós jelöltekre! – mondta lapunknak Márton Zsolt Krisztián.

