Világszenzációról beszél a magyar elnök, miután történelmet írtak az ikertestvérek

Márton Viviana a portugál Maisa Monteiro, a szerb Nadja Szavkovic, az orosz, de semleges színekben induló Lilija Huzsina és a hazai közönség előtt szereplő Csen Hszi-mint legyőzésével jutott el a világbajnoki döntőig, a tunéziai Maszguni Vafa azonban jobbnak bizonyult két menetben.

Márton Viviana örül a közös sikernek a testvérével (Fotó: wtftaekwondo.hu)

Márton Viviana örül az ezüstnek

– Úgy mentem neki a mai napnak, hogy mindent beleadok, lesz, ami lesz. Kicsit nehezen indult a nap, de a második meccs után megvolt az a feeling, ami hiányzott, és elkaptam a fonalat.

Az volt volt az álmunk, hogy Luával ugyanazon a vb-n dobogóra állhassunk, ezért dolgozunk mindennap.

– Ez a második világbajnokságunk együtt, nagyon boldog vagyok, hogy mindketten dobogón vagyunk. Majdnem a két arany is összejött, de majd legközelebb. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy ez meglegyen – mondta a magyar szövetség hivatalos oldalának adott interjújában Márton Viviana, aki a 62 és 67 kilogrammos súlycsoport közötti különbségről is beszélt. – Itt nagyon hasonló a stílusuk, mint az enyém, gyorsak, nem olyan nehezek, mint 67-ben. Van, amikor a 62-ben nehezebb versenyezni pont ezért, de mindkettő jó nekünk. Az egész nap nagyon nehéz volt, fáradtnak éreztem magam. De mentálisan erős voltam, azt mondogattam magamnak, hogy menni fog. Keményen dolgoztam, hogy dobogóra állhassak.

Az UTE olimpiai bajnoka egy nappal testvére aranyérme után szerzett ezüstöt, és így először fordult elő, hogy két magyar tekvandós is dobogóra állt ugyanazon a világbajnokságon.

– Nagyon boldogok vagyunk annak ellenére is, hogy ma csak ezüstérem jutott nekünk – nyilatkozta az MTI-nek Márton Zsolt Krisztián, a hazai szövetség elnöke, aki csak névrokona a testvérpárnak. – Azt gondolom, igazi világszenzáció, hogy az ikrek egyike első, a másik második lett, ráadásul ugyanazon a vb-n. Büszkék vagyunk rájuk, s külön köszönet a felkészítő edzőknek, mert nagyszerű munkát végeztek a lányokkal. Azt is kiemelném, hogy mindenféle támogatást megkaptunk a sportállamtitkárság részéről, a felkészülés támogatásában oroszlánrészt vállalt az állam, de csodálatos versenyzők és fantasztikus edzők nélkül nyilván nem lehet ezeket az eredményeket elérni.