Poszt-trauma

Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

Már Pulai is…

Csépányi Balázs
Azt korábban megírtuk, hogy ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor  megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:

„A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.”

Azonban itt nem ért véget Magyar Péter évvégi vesszőfutása. Megérkezett az újabb hatalmas nyakleves.

Ebből hiszti lesz, kijött a Publicus friss mérése – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy már a baloldali intézet sem tud mást mérni, csak Magyar Péterék csökkenését.

A felmérésből az derül ki, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, addig arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Utóbbi nagyjából ugyanakkora szavazótábor, mint amelyik 2022-ben Márki-Zay Péterékre szavazott.

Ha már az elkötelezett tiszás Pulai is ezt méri, mi lehet a valóság…

Ezek után egész biztos, hogy Magyar Péter a karácsonyi rossz ízű falatok után a szilveszteri virslit is kénytelen lesz keserű szájízzel elfogyasztani.

Borítókép: Pulai András (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

