Pottyondy Edina padlóra került, fényesen bevált Orbán mesterterve

Nagy a kétségbeesés, immár van ellenfél is a pályán.

Csépányi Balázs
2025. 12. 22. 5:26
A Harcosok Klubja és a digitális polgári körök meghódították a világhálót. Ugyan még ma is többségben vannak a baloldali vélemények, a baloldali kommentelők az interneten, de jól látható, tapasztalható, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett digitális honfoglalás megkezdődött. Egyre markánsabban vannak jelen a jobboldali vélemények, egyre több jobboldali véleményvezér ér el magas nézettséget, jut el nagyon sok emberhez.

Ennek a jobboldal számára örvendetes, szívet melengető változásnak a baloldalon nem örülnek. Sőt egyre nagyobb a kétségbeesés a kormánypárti hangok felerősödése miatt. Ennek egyik fényes bizonyítéka, hogy az egyik legnagyobb Orbán-gyűlölő, baloldali megmondóember, Pottyondy Edina nagyon durván kifakadt. 

Az internet vicsorgó démona a Facebook-oldalán próbált meg piszkoskodni:

„Ahol egykor Pokorni, Kövér és Áder volt, vagy később Rogán, Lázár és Pintér állt, most Bohár, Deák és a Kopasz, aki oszt hesszel. A hatalmuk minimális, mert könnyebb őket lecserélni, mint egy minisztert vagy egy négy évre választott képviselőt. Mindannyian csereszabatosak, de mégis ők azok, akik ott vannak a döntések közelében, ők azok, akik megvívják a politikai küzdelmeket, ők azok, akik az intellektuális és az erkölcsi tőkesúlyt adják a Fidesznek. (LOL)”

Nagy a kétségbeesés, mert immár van ellenfél is a pályán, ezt pedig annyira nem szokták szeretni a módfelett pc, befogadó és elfogadó liberálisok.

Tisztán látszik, hogy Orbán zseniális mesterterve fényesen bevált.

Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

