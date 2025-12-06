idezojelek
Poszt-trauma

Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre

A zsebmessiás ettől ki fog készülni.

Csépányi Balázs
Bódis KrisztaHont AndrásTisza PártMagyar Péter 2025. 12. 06.
Be kell ismerni, ha tetszik ez nekünk, ha nem, az internetre felkerült a politika, felkerültek a politikai kommentek, a vitaműsorok és ebből adódóan, ennek következményeképpen a politikai megmondóemberek, véleményvezérek is itt mondják el a véleményüket. 

Van, akikre nem érdemes időt fecsérelni, mert csak a baloldali narratívát mondják vissza papagájként, de szerencsére vannak olyan szereplők is, akik annak ellenére, hogy nem éppen a kormánypárt ideológiáját kedvelik, sőt sokszor nekik is beszólnak, mégis érdemes rájuk odafigyelni, mert nagyon jól látják a társadalmi folyamatokat, politikai mozgásokat. Ilyen többek közt Hont András is.

Az ő megszólalásait érdemes figyelni, mert rendkívül jók a megfigyelései és nagyon szórakoztatóan fogalmazza meg a gondolatait.

Korábban  a Facebook-oldalán egy megkapó gondolatmenettel leplezte le a Tisza Párt megmosolyogtató jelöltállítási struktúráját:

„2010-ben Mogács Dániel elindult az akkor még teljesen avantgárd Kutyapárt színeiben a VII. kerületi polgármesteri székért. Az erzsébetvárosi tévé annak rendje és módja szerint interjút készített vele, a kérdezést egy kezdő riporterre bízták. Így zajlott a beszélgetés, illetve annak egy része: – Miért éppen az Erzsébetvárosban indul? – Minden ideköt. Itt játszottam órákon át a Népligetben… a várakozások a Moszkva téri óra alatt, minden, minden… – Köszönöm. A következő kérdés… Nem tudom, miért ez jutott eszembe a mostani jelöltállításról. (Azt elárulom: nem Mogács miatt).”

Most pedig ismét egy vitriolos posztban reagált Bódis Kriszta szervilis megnyilvánulására, amivel tudatosan görbe tükröt tartott Magyar Péternek:

„Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz. Olyan megkapóan írtad alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban, hogy attól látni kezdtek a vakok, hallani a süketek, szólni a némák, futni a rokkantak. Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők. Kommentjeid nyomán megrettent az ellenség, utólag vált hatalmas győzelem helyszínévé Muhi, Mohács, Világos, a Trianon-kastély és Irapuato. Műtermi képeidtől egy pillanatra megáll a Nap is az égen, aranyszínben virul föl a határ, s balzsamos illatok közt lengedez a Zephyr.”

Azon túl, hogy rendkívül szellemes volt Hont András posztja, az is biztos, hogy a zsebmessiás nem fog örömtáncot lejteni, amikor elolvassa.

Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

