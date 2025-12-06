Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre

Be kell ismerni, ha tetszik ez nekünk, ha nem, az internetre felkerült a politika, felkerültek a politikai kommentek, a vitaműsorok és ebből adódóan, ennek következményeképpen a politikai megmondóemberek, véleményvezérek is itt mondják el a véleményüket.
Van, akikre nem érdemes időt fecsérelni, mert csak a baloldali narratívát mondják vissza papagájként, de szerencsére vannak olyan szereplők is, akik annak ellenére, hogy nem éppen a kormánypárt ideológiáját kedvelik, sőt sokszor nekik is beszólnak, mégis érdemes rájuk odafigyelni, mert nagyon jól látják a társadalmi folyamatokat, politikai mozgásokat. Ilyen többek közt Hont András is.
Az ő megszólalásait érdemes figyelni, mert rendkívül jók a megfigyelései és nagyon szórakoztatóan fogalmazza meg a gondolatait.
További Poszt-trauma híreink
Korábban a Facebook-oldalán egy megkapó gondolatmenettel leplezte le a Tisza Párt megmosolyogtató jelöltállítási struktúráját:
„2010-ben Mogács Dániel elindult az akkor még teljesen avantgárd Kutyapárt színeiben a VII. kerületi polgármesteri székért. Az erzsébetvárosi tévé annak rendje és módja szerint interjút készített vele, a kérdezést egy kezdő riporterre bízták. Így zajlott a beszélgetés, illetve annak egy része: – Miért éppen az Erzsébetvárosban indul? – Minden ideköt. Itt játszottam órákon át a Népligetben… a várakozások a Moszkva téri óra alatt, minden, minden… – Köszönöm. A következő kérdés… Nem tudom, miért ez jutott eszembe a mostani jelöltállításról. (Azt elárulom: nem Mogács miatt).”
További Poszt-trauma híreink
Most pedig ismét egy vitriolos posztban reagált Bódis Kriszta szervilis megnyilvánulására, amivel tudatosan görbe tükröt tartott Magyar Péternek:
„Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz. Olyan megkapóan írtad alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban, hogy attól látni kezdtek a vakok, hallani a süketek, szólni a némák, futni a rokkantak. Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők. Kommentjeid nyomán megrettent az ellenség, utólag vált hatalmas győzelem helyszínévé Muhi, Mohács, Világos, a Trianon-kastély és Irapuato. Műtermi képeidtől egy pillanatra megáll a Nap is az égen, aranyszínben virul föl a határ, s balzsamos illatok közt lengedez a Zephyr.”
További Poszt-trauma híreink
Azon túl, hogy rendkívül szellemes volt Hont András posztja, az is biztos, hogy a zsebmessiás nem fog örömtáncot lejteni, amikor elolvassa.
Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek
A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
A németek mindent megérdemelnek
Szabadlábra helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Az elit célja a totális tudatmódosítás
Régi-új baloldali családellenesség
Markó Béla a woke-őrület oldalán
Eljött az idő a nagy ugrásra
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Diane Keaton-film – Annie Hall + videó
Szerelem, humor és önismeret a 70-es évek New Yorkjában.
Már a véresszájú Hadházy Ákos is Magyar Péter vereségét látja közeledni
Sűrűsödnek a viharfelhők a Tisza Párt felett.
Cseh Katalin hatalmas örömhírt közölt, ennek még a fideszesek is örülni fognak
Megtalálta a testhez illő feladatot.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek
A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
A németek mindent megérdemelnek
Szabadlábra helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!