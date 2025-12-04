Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Január 7-én tart – várhatóan zárt – ülést a szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt nem jogerősen hat évre ítélt egykori LMP-s politikus ügyében a másodfokú bíróság – derült ki a Kaposvári Törvényszék lapunknak adott válaszából. Az ügyészség súlyosabb büntetés kiszabását kérte fellebbezésében.

LMP-s nagyágyúk segítették a kampányát

K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét. Kampányát a párt nagyágyúi – például Hadházy Ákos – segítették: a nyilvános fotók és videók tanúsága szerint személyesen utaztak a településre, hogy együtt gyűjtsenek aláírást vele.

Menekült a rendőrök elől

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Egy kisfiúval fajtalankodott

Az elsőfokú ítélet lényege szerint az egykori LMP-s politikus 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A férfi ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a gyermekkel, akik azt várták az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút.

K. Gábor azonban a kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol szexuális cselekményt végzett vele. Feltételezhetően a férfi telefonján vagy a számítógépén találtak pedofil tartalmakat, ezért mondhatták ki nem jogerősen bűnösnek gyermekpornográfia miatt is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)