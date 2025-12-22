Járvány fenyegeti a kutyákat: rohamosan terjed a betegség

Most különösen fontos odafigyelni a kutyák egészségére: Székesfehérváron jelenleg kiugróan magas a kennelköhögéses esetek száma. A Székesfehérvári Állatkórház arra kéri a gazdákat, hogy mielőbb gondoskodjanak kedvenceik védőoltásáról, hiszen ez a betegség megelőzhető – adta hírül a feol.hu.

Illusztráció (Fotó: Lang Róbert / MW)

A kennelköhögés egy erősen fertőző felső légúti betegség. Különösen a kölyök, idős és krónikus beteg kutyákra veszélyes, és kutyás közösségekben gyorsan terjed. Ennek kapcsán a portál Somogyi Rita állatorvost kérdezte.

Ez nem egy új betegség, már évek óta itt van, csak nagyon sok állatorvos nem olt ellene. Minden tavasszal és ősszel járványszerű. Ha nincs időben kezelve, sajnos akkor kialakulhat egy hörgő-, tüdőgyulladás is.

– fogalmazott Somogyi Rita.

Az állatorvos arra a kérdésre, miként lehet felismerni a betegséget, elmondta:

száraz, erőlködő köhögés jellemzi, amely annyira irritálhatja a garat és a gége területét, hogy a kutyák ilyenkor akár habos nyálat is felöklendezhetnek.

A kennelköhögés ellen létezik védőoltás és orrcsepp is, az állatkórházban utóbbit részesítik előnyben, mivel hatékonyabb, és gyorsabban alakul ki a helyi immunitás.

A cikkből az is kiderül, hogy az emberek közvetítőként továbbadhatják a betegséget egyik kutyáról a másikra – a részletekért kattintson ide.

Borítókép: Illusztráció: (Forrás: AFP)