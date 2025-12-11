A kutyájával együtt tűnhetett el egy osztrák férfi Magyarországon

A férfi december 5-én este tizenegy órakor egy barna színű Citroen Picasso típusú autóval távozott a Mosonmagyaróvár, Cseresznyés utcában lévő tartózkodási helyéről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról. Vélhetően vele van a képen látható, Szindi névre hallgató kutyája is.

Fotó: Police

Lehner Stefan nagyjából 176-180 centiméter magas, közepes testalkatú, rövid hajú férfi. Az eltűnésekor kék farmernadrág, szürke pulóver és vélhetően khaki színű sportcipő volt rajta.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon.