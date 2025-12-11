A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság nagyon keres egy Lehner Stefan nevű 66 éves férfit – adta hírül a rendőrségi portál.
A kutyájával együtt tűnhetett el egy osztrák férfi Magyarországon
Lassan egy hete, hogy nincs meg.
A férfi december 5-én este tizenegy órakor egy barna színű Citroen Picasso típusú autóval távozott a Mosonmagyaróvár, Cseresznyés utcában lévő tartózkodási helyéről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról. Vélhetően vele van a képen látható, Szindi névre hallgató kutyája is.
Lehner Stefan nagyjából 176-180 centiméter magas, közepes testalkatú, rövid hajú férfi. Az eltűnésekor kék farmernadrág, szürke pulóver és vélhetően khaki színű sportcipő volt rajta.
A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon.
Névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Szabó László: Újbuda vezetése politikai harcot folytat a kerületiek érdekeinek képviselete helyett
A politikus érthetetlennek tartja, hogy a kerület baloldali vezetése konfliktust generál a fővárossal, miközben az újbudaiak érdeke az Etele tér átfogó megújítása és az üzemi vágány észszerű kialakítása lenne.
Milliárdos számlagyár: döntenek a titokzatos baloldali háttérember sorsáról
Egymillió euró egy Ferrari csomagtartójában, összefonódás baloldali önkormányzatokkal és politikusokkal.
Elázni nem fog, de jobb, ha nem fűz nagy reményeket a hétvégi időjáráshoz
Egy helyen süt csak ki a nap.
Bokros Lajos egyetért az újabb baloldali megszorítócsomag-tervezettel
A legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadójának nem tetszik a magyar családok támogatása.
