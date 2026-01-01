tűzkatolikus templomtemplom

Katolikus templom gyulladt ki szilveszter éjjel, hatalmas károk keletkeztek + videó

Amszterdam Vondelkerk templomának lángokban álló tornya reggelre teljesen összeomlott. A hatóságok a tűz miatt regionális vészhelyzetet hirdettek és riasztást adtak ki a sűrű füst miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 6:15
Szilveszter éjjel tűz ütött ki egy templomban Fotó: REMKO DE WAAL Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 154 éves templom tetejének egy része már a tűz második órájában leomlott. A templomtoronyban keletkezett tűz kelet felé terjedt – közölte az Amszterdam-Amstelland Sürgősségi Szolgálat szóvivője. A környező házak lakóit evakuálták – írta az NL Times.

AMSTERDAM  A fire broke out in the tower of the Vondelkerk in Amsterdam on New Year's Eve. The church is located near Vondelpark in the capital. REMKO DE WAAL / ANP netherlands out - belgium out (Photo by REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP)
 Szilveszter éjjel tűz ütött ki az amszterdami Vondelkerk templomban, az egyik torony leomlott  (Fotó: AFP) Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG

Femke Halsema, Amszterdam polgármestere úgy fogalmazott:

Nagyon intenzív tűz ütött ki ebben a monumentális templomban, szörnyű, ami történt. Jelenleg elsődleges feladatunk és prioritásunk a közvetlen szomszédok biztonsága

Szilveszter éjjel tűz ütött ki az amszterdami Vondelkerk templomban, az egyik torony leomlott (Fotó: AFP) Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG
Szilveszter éjjel tűz ütött ki az amszterdami Vondelkerk templomban, az egyik torony leomlott  (Fotó: AFP) Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG

A templom körüli összes utcát lezárták. „Maradjak távol és hagyják, hogy a mentőszolgálat szabadon dolgozhasson” – állt az úgynevezett „NL-Alertben”, a riasztásban, amelyet hajnali 2 óra előtt adtak ki a környéken lakóknak.

A tűz terjedését és a sűrűn beépített környéket figyelembe véve, hajnali 1 órakor már súlyos tűzesetnek nyilvánították. A riasztást kora reggel „regionális katasztrófa” szintre emelték. 

Nem ez az első tűzeset a templomban

A Vondelkerk templomot 1872-ben építették, és 1977-ig római katolikus templomként működött. A közelmúltban a helyszínt különleges alkalmakra használták, az önkormányzat honlapja szerint, régóta Amszterdam építészeti és kulturális örökségének szimbóluma. Több mint egy évszázada része a város képének, túlélte mindkét világháborút és a változó időket.

Nem az első alkalom, hogy a templom tornya megsérült. 1904-ben egy villámcsapás okozott tüzet, amely elpusztította a tornyot, amelyet később újjáépítettek. .

Borítókép:  Szilveszter éjjel tűz ütött ki az amszterdami Vondelkerk tornyában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu