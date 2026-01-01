Katolikus templom gyulladt ki szilveszter éjjel, hatalmas károk keletkeztek + videó

A templom körüli összes utcát lezárták. „Maradjak távol és hagyják, hogy a mentőszolgálat szabadon dolgozhasson” – állt az úgynevezett „NL-Alertben”, a riasztásban, amelyet hajnali 2 óra előtt adtak ki a környéken lakóknak.

A tűz terjedését és a sűrűn beépített környéket figyelembe véve, hajnali 1 órakor már súlyos tűzesetnek nyilvánították. A riasztást kora reggel „regionális katasztrófa” szintre emelték.

Het instorten van de toren gefilmd door nog een omstanderhttps://t.co/BuFfztkJcI pic.twitter.com/JIa5HVCMVy — AT5 (@AT5) January 1, 2026

Nem ez az első tűzeset a templomban

A Vondelkerk templomot 1872-ben építették, és 1977-ig római katolikus templomként működött. A közelmúltban a helyszínt különleges alkalmakra használták, az önkormányzat honlapja szerint, régóta Amszterdam építészeti és kulturális örökségének szimbóluma. Több mint egy évszázada része a város képének, túlélte mindkét világháborút és a változó időket.

Nem az első alkalom, hogy a templom tornya megsérült. 1904-ben egy villámcsapás okozott tüzet, amely elpusztította a tornyot, amelyet később újjáépítettek. .

Borítókép: Szilveszter éjjel tűz ütött ki az amszterdami Vondelkerk tornyában (Fotó: AFP)