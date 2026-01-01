A 154 éves templom tetejének egy része már a tűz második órájában leomlott. A templomtoronyban keletkezett tűz kelet felé terjedt – közölte az Amszterdam-Amstelland Sürgősségi Szolgálat szóvivője. A környező házak lakóit evakuálták – írta az NL Times.
Katolikus templom gyulladt ki szilveszter éjjel, hatalmas károk keletkeztek + videó
Amszterdam Vondelkerk templomának lángokban álló tornya reggelre teljesen összeomlott. A hatóságok a tűz miatt regionális vészhelyzetet hirdettek és riasztást adtak ki a sűrű füst miatt.
Femke Halsema, Amszterdam polgármestere úgy fogalmazott:
Nagyon intenzív tűz ütött ki ebben a monumentális templomban, szörnyű, ami történt. Jelenleg elsődleges feladatunk és prioritásunk a közvetlen szomszédok biztonsága
A templom körüli összes utcát lezárták. „Maradjak távol és hagyják, hogy a mentőszolgálat szabadon dolgozhasson” – állt az úgynevezett „NL-Alertben”, a riasztásban, amelyet hajnali 2 óra előtt adtak ki a környéken lakóknak.
A tűz terjedését és a sűrűn beépített környéket figyelembe véve, hajnali 1 órakor már súlyos tűzesetnek nyilvánították. A riasztást kora reggel „regionális katasztrófa” szintre emelték.
Nem ez az első tűzeset a templomban
A Vondelkerk templomot 1872-ben építették, és 1977-ig római katolikus templomként működött. A közelmúltban a helyszínt különleges alkalmakra használták, az önkormányzat honlapja szerint, régóta Amszterdam építészeti és kulturális örökségének szimbóluma. Több mint egy évszázada része a város képének, túlélte mindkét világháborút és a változó időket.
Nem az első alkalom, hogy a templom tornya megsérült. 1904-ben egy villámcsapás okozott tüzet, amely elpusztította a tornyot, amelyet később újjáépítettek. .
Borítókép: Szilveszter éjjel tűz ütött ki az amszterdami Vondelkerk tornyában (Fotó: AFP)
