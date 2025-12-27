Lángokban állt Kijev az éjszakai orosz támadás után + videó

Az Obolonszkij járásban egy dróntámadás következtében kigyulladt egy háromszintes épület: a tető és a második emelet is lángra kapott. A Darnyickij kerületben egy kétszintes családi ház gyulladt ki, a mentőegységek a helyszínen dolgoztak a károk felszámolásán. Ugyanitt dróntörmelék miatt egy autó is megrongálódott; nyílt tűz nem keletkezett, de a parkoló járművekben kár esett – számol be róla a portál.

Klicsko később arról is írt, hogy

a Darnyickij negyedben több magánház lángokban állt, és fennállt annak veszélye, hogy a tűz átterjed egy közeli idősek otthonára. Az intézményből tíz lakót biztonságos helyre kellett evakuálni. Ugyanezen a környéken dróntörmelék csapódott egy 24 emeletes lakóházba is, a legfelső szinten tűz ütött ki.

Az ukrán légierő az éjszaka folyamán többször figyelmeztetést adott ki a Kijev felé tartó drónok és nagy sebességű rakéták miatt. Szombat reggel a főváros továbbra is támadás alatt állt, támadó drónok és cirkálórakéták közeledtek a város irányába.