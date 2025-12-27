Lángokban állt Kijev az éjszakai orosz támadás után + videó

December 27-én éjjel az orosz erők légicsapásokat indítottak Kijev ellen, több áldozatot követelve – jelentette Vitalij Klicsko kijevi polgármester. A legfrissebb jelentések szerint nyolcan megsérültek: öt embert kórházba szállították, egy személy járóbeteg-ellátásban részesült – írja a news.liga.netre hivatkozva az Origo.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester a közösségi oldalain számolt be a pusztításról. A Golosejevszkij járásban tűz keletkezett, a feltételezések szerint egy benzinkút gyulladt ki. Az Obolonszkij kerületben dróntörmelék hullott egy dácsákból álló területre, míg a Desznyanszkij járásban nyílt területre zuhantak le a roncsok.
Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat közlése szerint az orosz erők összehangolt támadást hajtottak végre a főváros ellen, amely több kerületben is tüzeket okozott. A Golosejevszkij járásban egy lezuhanó drón három járművet gyújtott fel egy benzinkútnál, a lángokat időközben sikerült eloltani.
