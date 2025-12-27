Átszállítottak Ukrajnába egy erőművet az Európai Unióból – ez volt az EU legnagyobb logisztikai művelete

Az Európai Bizottság bejelentése szerint az EU eddigi legnagyobb logisztikai műveletét hajtotta végre azzal, hogy egy teljes hőerőművet telepített át Litvániából Ukrajnába. Az átszállítás helyreállítja az energiatermelési kapacitás egy részét, és megerősíti Ukrajna nemzeti villamosenergia-hálózatát az infrastruktúrája elleni, elhúzódó orosz támadásokat követően.

Az Európai Bizottság a közösség eddigi lenagyobb logisztikai műveletét jelentette be, amivel Ukrajnának adtak segítséget. Fotó: AFP

A 11 hónapos művelet 149 szállítmányból állt, összesen 2 399 tonna berendezéssel. A 40 túlméretes rakomány között óriási transzformátorok és állórészek (statorok) is voltak, amelyek egyenként nagyjából 172 tonnát nyomtak. E nehéz elemek szállításában fontos szerepet játszott a lengyel Kormányzati Stratégiai Tartalékügynökség (Governmental Agency for Strategic Reserves).

A létesítmény nagyjából egymillió ukrán áramellátására képes, és az átadást az EU Polgári Védelmi Mechanizmusán (UCPM) keresztül koordinálták. A Bizottság összesen több mint 1,2 milliárd eurót különített el ukrajnai humanitárius segélyprogramokra, és több mint 160 000 tonna segélyt szállított.

„Ennek a hőerőműnek a leszállítása az európai szolidaritás működés közben, és eddigi legmegterhelőbb logisztikai műveletünk” – mondta Hadja Lahbib, az Esélyegyenlőségért, Felkészültségért és Válságkezelésért felelős biztos. „Köszönetet mondok Litvániának, Lengyelországnak, Romániának és minden partnernek, akik biztosították ennek a hatalmas műveletnek a sikerét. Erőteljes bizonyítéka ez az EU rendíthetetlen elkötelezettségének Ukrajna ellenálló képessége mellett – fényt és meleget segít biztosítani egymillió embernek, miközben a negyedik telet élik meg Oroszország agressziós háborújában.”