Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

LiverpoolWest Ham UnitedPremier ­LeagueKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Kiszakadt a gólzsák: Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool kiütéses győzelméhez

Úgy nézett ki, hogy a lényegi kérdések már az első félidőben eldőltek a Liverpool–West Ham United Premier League-mérkőzésen a 28. fordulóban. A Vörösök három gólt szereztek, 3-0 volt az állás. A szünet után aztán rögtön szépített a West Ham, de hiába, a Liverpool még két, kissé komikus gólt szerzett, s végül 5-2-re nyert, ezzel tovább zárkózott a harmadik Aston Villára és a negyedik Manchester Unitedre.

Perlai Bálint
2026. 02. 28. 16:32
Ez gyors volt: a Liverpool Hugo Ekitiké révén már az ötödik percben vezetett a West Ham United ellen
Ez gyors volt: a Liverpool Hugo Ekitiké révén már az ötödik percben vezetett a West Ham United ellen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool annak tudatában fogadta a West Ham Unitedet szombat délután, hogy egy győzelemmel három pontra megközelíthette a harmadik, pénteken a sereghajtó Wolverhampton otthonában 2-0-ra kikapó Aston Villát. Mindezt azért is fontos rögzíteni, mert a Premier League 28. fordulója előtt a PL-címvédő Pool a hatodik helyen állt, ami továbbra sem jelent Bajnokok Ligája-indulást a következő idényre, de az ötödik hely már igen. Arne Slot a Liverpool–West Ham meccsen sem számíthatott Florian Wirtzre, a német játékos még a Nottingham Forest elleni bajnoki előtti bemelegítésnél jelezte hátfájdalmát. A Liverpool kezdőjében ezúttal is ott volt a két magyar, Szoboszlai Dominik azonban nem jobbhátvéd volt, hanem Wirtz helyén játszott a középpálya csúcsán.

Hugo Ekitiké szerezte az első gólt a Liverpool–West Ham mérkőzésen
Hugo Ekitiké szerezte az első gólt a Liverpool–West Ham mérkőzésen  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Mindkét csapat jó formában várta az egymás elleni meccset február utolsó napján. Míg a Liverpool az elmúlt öt meccséből négyet megnyert – persze a játék továbbra sem mondható tökéletesnek –, míg a West Ham, noha továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll, de az elmúlt hat bajnokiján 11 pontot szerzett. A Manchester United csak hosszabbításban tudott egyenlíteni, míg a Chelsea kétgólos hátrányból fordított a WHU ellen nemrégiben.

Liverpool–West Ham: Ekitiké gyorsan betalált

Ahogy azt várni lehetett, a Vörösök az első perctől beszorították a vendégeket, és az első gólra sem kellett sokáig várni.

A meccs első szögletét Szoboszlai végezte el, ezt még tisztázták a védők, majd Ryan Gravenberch passzolt Hugo Ekitikének, a francia egy átvétel után a rövidbe lőtt 12 méterről, 1-0. Ekitikének ez volt az első gólja februárban, a lehető legjobbkor törte meg a gólcsendjét. 

Szoboszlai-gólpassz, nem kegyelmez a Liverpool

Jó ómen lehetett a Liverpoolnak, hogy a West Ham a mostani idényben nem tudott még fordítani idegenben, ha az első gólt kapta a csapat (két döntetlen és öt vereség). A fehér mezesek a kapott gól után feljebb léptek, Alisson kapuja nem forgott veszélyben, nem úgy Hermansené. a londonik kapusa éppen csak hogy ki tudta tolni Gravenberch lövését a 20. percben. Majd megint egy szöglet okozta a West Ham vesztét.

A 25. percben Szoboszlai tekerte be a bal oldali pontrúgást, Virgil van Dijk pedig a kapuba fejelt, 2-0. A magyar középpályásnak ez már a nyolcadik gólpassza volt a mostani évadban.

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk öröme a gólt érő fejese után
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk öröme a gólt érő fejese után  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Történelmi három liverpooli gól

Nem gyakori, hogy a Liverpool ilyen jól kezdi a mérkőzéseit, a klub történetében a mostani a harmadik legrosszabb idény az első félidős gólok tekintetében (0,48). Ezt a mostani játékrész igencsak megdobta, hiszen a szünet előtt jött a harmadik is.

A 43. percben ismét egy szöglet után – ezúttal a jobb oldalról jött a labda – Ekitiké készített le Alexis Mac Allisternek, aki kapásból akrobatikus módon a kapuba bombázott, 3-0. 

A Liverpool mind a három gólját szögletből szerezte, a Premier League történetében másodszor fordult elő, hogy egy csapat egy félidő alatt három gólt szerezzen szögletből. Legutóbb ez a Manchester Unitednak jött össze még 2016 szeptemberében. Nem túlzás azt írni, hogy innen hatalmas csoda kéne, hogy a Kalapácsosok visszajöjjenek a mérkőzésbe – pedig az első félidőben a Liverpool védelmének rövidzárlatait többször is kihasználhatták volna. 

Bealudt a Liverpool védelme

Nos, a szünet után szépített a West Ham. Az 50. percben Van Dijk és Konaté aludt be kissé, Malick Diouf erősen középre tett labdájára Tomas Soucek érkezett, a 31 éves cseh pedig becsúszva a kapuba lőtt, 3-1. Ezután gyorsan visszaállhatott volna a háromgólos különbség – amellyel a meccset is lezárhatta volna –, de Cody Gakpo a kapu torkából borzasztóan találta el a labdát.

Cody Gakpo (jobbra) is betalált a második félidőben
Cody Gakpo (jobbra) is betalált a második félidőben  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Újabb gólok, nem adja fel a West Ham, majd egy öngól megpecsételte a sorsát

Aztán a holland szélső a 70. percben már eredményes volt, a Liverpool-szurkolóknak nem kellett a végén izgulniuk. Ekitiké tette ki a labdát a bal szélre, Gakpo befelé cselezett, a lövése megpattant Aaran Wan-Bissakán, ami így védhetetlen volt, 4-1.

A flúgos futam azonban itt sem ért véget. A West Ham a 75. percben megint betalált, egy szöglet után Taty Castellanos fejelt a kapuba, 4-2. A meccs aztán a 83. percben tényleg eldőlt. A csereként beálló Jeremie Frimpong a tizenhatoson belül beadni szeretett volna, de ebbe nagyon szerencsétlenül ért bele Axel Disasi, a francia hátvédről a kapuba csorgott a labda, 5-2.

A hajrában a Liverpool további gólokat rúghatott volna még, de az eredmény már nem változott, Szoboszlai még egy sárga lapot begyűjtött lerántás miatt – majd a hosszabbításban vastapsot kapott egy hatalmas sprintje után. Noha a Liverpool meggyőző eredménnyel nyert, a játék továbbra sem volt az, a második félidőben a vendégek még a két rúgott gól ellenére is sok helyzetet puskáztak el.

A Liverpool sikerével feljött az ötödik helyre – s beérte a negyedik, de eggyel kevesebbet játszó Manchester Unitedet –, és a ma estét biztosan ott tölti, miután a hatodik Chelsea vasárnap játszik az Arsenal otthonában.

Premier League, 28. forduló

Péntek:

  • Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2-0 (0-0)

Szombat:

  • Bournemouth–Sunderland 1-1 (0-1)
  • Burnley–Brentford 3-4 (1-3)
  • Liverpool–West Ham United 5-2 (3-0)
  • Newcastle United–Everton 2-3 (1-2)
  • Leeds United–Manchester City 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • Brighton–Nottingham Forest 15.00
  • Fulham–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler1)
  • Manchester United–Crystal Palace 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Chelsea 17.30 (tv: Spíler1)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu