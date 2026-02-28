Kiszakadt a gólzsák: Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool kiütéses győzelméhez

A Liverpool annak tudatában fogadta a West Ham Unitedet szombat délután, hogy egy győzelemmel három pontra megközelíthette a harmadik, pénteken a sereghajtó Wolverhampton otthonában 2-0-ra kikapó Aston Villát. Mindezt azért is fontos rögzíteni, mert a Premier League 28. fordulója előtt a PL-címvédő Pool a hatodik helyen állt, ami továbbra sem jelent Bajnokok Ligája-indulást a következő idényre, de az ötödik hely már igen. Arne Slot a Liverpool–West Ham meccsen sem számíthatott Florian Wirtzre, a német játékos még a Nottingham Forest elleni bajnoki előtti bemelegítésnél jelezte hátfájdalmát. A Liverpool kezdőjében ezúttal is ott volt a két magyar, Szoboszlai Dominik azonban nem jobbhátvéd volt, hanem Wirtz helyén játszott a középpálya csúcsán.

Hugo Ekitiké szerezte az első gólt a Liverpool–West Ham mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Mindkét csapat jó formában várta az egymás elleni meccset február utolsó napján. Míg a Liverpool az elmúlt öt meccséből négyet megnyert – persze a játék továbbra sem mondható tökéletesnek –, míg a West Ham, noha továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll, de az elmúlt hat bajnokiján 11 pontot szerzett. A Manchester United csak hosszabbításban tudott egyenlíteni, míg a Chelsea kétgólos hátrányból fordított a WHU ellen nemrégiben.

😎 Dominik Szoboszlai 😎@LFC players turned up in style for their home match against @westham — Premier League (@premierleague) February 28, 2026

Liverpool–West Ham: Ekitiké gyorsan betalált

Ahogy azt várni lehetett, a Vörösök az első perctől beszorították a vendégeket, és az első gólra sem kellett sokáig várni.

A meccs első szögletét Szoboszlai végezte el, ezt még tisztázták a védők, majd Ryan Gravenberch passzolt Hugo Ekitikének, a francia egy átvétel után a rövidbe lőtt 12 méterről, 1-0. Ekitikének ez volt az első gólja februárban, a lehető legjobbkor törte meg a gólcsendjét.

Szoboszlai-gólpassz, nem kegyelmez a Liverpool

Jó ómen lehetett a Liverpoolnak, hogy a West Ham a mostani idényben nem tudott még fordítani idegenben, ha az első gólt kapta a csapat (két döntetlen és öt vereség). A fehér mezesek a kapott gól után feljebb léptek, Alisson kapuja nem forgott veszélyben, nem úgy Hermansené. a londonik kapusa éppen csak hogy ki tudta tolni Gravenberch lövését a 20. percben. Majd megint egy szöglet okozta a West Ham vesztét.

A 25. percben Szoboszlai tekerte be a bal oldali pontrúgást, Virgil van Dijk pedig a kapuba fejelt, 2-0. A magyar középpályásnak ez már a nyolcadik gólpassza volt a mostani évadban.