Liverpoolflorian wirtzArne SlotLiverpool FC

Wirtz sérüléséről beszélt Slot, a Liverpool minden eddiginél jobban függ a némettől

Florian Wirtz a hátát fájlalta a Nottingham Forest–Liverpool Premier League-mérkőzés bemelegítése során, végül nem is kezdett vasárnap délután. Wirtz a kispadról nézte végig csapata szenvedését, majd a hosszabbításban társaival ünnepelt Alexis Mac Allister győztes gólja után. Vasárnap kiderült, a Liverpool szenved Wirtz nélkül, a csapat szerencséjére a német akár már hétvégén játszhat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 8:57
Florian Wirtz sérülés miatt nem játszott a Liverpool vasárnapi PL-mérkőzésén
Florian Wirtz sérülés miatt nem játszott a Liverpool vasárnapi PL-mérkőzésén Fotó: NurPhoto/MI NEWS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool megszenvedett, nem játszott jól, de végül a 97. percben megnyerte a meccset Nottinghamben. A győztes gólt a Vörösök argentin világbajnoka, Alexis Mac Allister szerezte – aki a rendes játékidő legvégén is betalált, de azt kezezés miatt elvették. A Liverpool pocsék játékához az is hozzájárult, hogy az eredetileg a kezdőbe nevezett Florian Wirtz a bemelegítésnél megsérült a Nottingham Forest ellen, Arne Slot az utolsó pillanatban kényszerült változtatni, Curtis Jones kezdett így.

A Liverpool hőse Alexis Mac Allister (10) volt vasárnap délután Nottinghamben, Florian Wirtz mindezt csak a kispadról nézte
A Liverpool hőse Alexis Mac Allister (10) volt vasárnap délután Nottinghamben, Florian Wirtz mindezt csak a kispadról nézte (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Mit mondott Arne Slot Florian Wirtz sérüléséről?

A lefújást követően a holland edző részletesen beszélt Wirtz sérüléséről, Slot igyekezte megnyugtatni a szurkolókat. 

Nem gondoljuk, hogy nagyon komoly sérülés lenne, de a bemelegítés közben túlságosan érezte a hátát ahhoz, hogy kezdhessen

– kezdte Slot. – Nem tudott százszázalékos, sőt még ahhoz közeli állapotban sem lenni. Szerintem hét-nyolc hónap után a Premier League-ben már megértette, hogy bármilyen jó is vagy a labdával, ezen a szinten százszázalékos állapotban kell lenned. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem játszatjuk. Reméljük, hogy jövő héten már újra velünk lehet, de sosem lehet tudni, hogyan alakulnak a dolgok.

A Poolnak nagy szüksége lesz Wirtzre, aki az elmúlt hónapokba lendült bele a játékba, januárban minden sorozatot figyelembe véve hat góllal zárt, házon belül a hónap legjobbja is lett.

Szenvedett a Liverpool Wirtz nélkül

Amikor a kezdés előtt percekkel kiderült, hogy Wirtz mégsem kezd, helyette pedig Jones lesz a pályán, akkor sokan azt gondolták, hogy Szoboszlai Dominik lesz a támadó középpályás és az angol a jobbhátvéd. Slot azonban nem így döntött. Az első félidőben a magyar labdarúgó játszott jobb-bekként, a támadások pedig megsínylették ezt – mindössze két, kaput nem talált lövés, 0,07-es várható gól (xG). A francia csatár, Hugo Ekitiké teljesen el volt szigetelve a társaitól, Jones többször labdát vesztett, érezhetően nem volt meg a kémia a két játékos között. Éles kontraszt volt ez, hiszen Wirtz és Ekitiké játékkapcsolata kiemelkedő mindeközben.

A The Athletic szakírója, James Pearce figyelmeztet, „Wirtz bármilyen hiányzása súlyos következményekkel járhat a Liverpool azon reményeire, hogy megmentsen valamit ebből az idényből”. 

A Liverpool szombaton a kiesés ellen menekülő West Ham United ellen játszik, ahol Wirtz mellett akár a holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong is visszatérhet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu