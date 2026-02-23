Wirtz sérüléséről beszélt Slot, a Liverpool minden eddiginél jobban függ a némettől

A Liverpool megszenvedett, nem játszott jól, de végül a 97. percben megnyerte a meccset Nottinghamben. A győztes gólt a Vörösök argentin világbajnoka, Alexis Mac Allister szerezte – aki a rendes játékidő legvégén is betalált, de azt kezezés miatt elvették. A Liverpool pocsék játékához az is hozzájárult, hogy az eredetileg a kezdőbe nevezett Florian Wirtz a bemelegítésnél megsérült a Nottingham Forest ellen, Arne Slot az utolsó pillanatban kényszerült változtatni, Curtis Jones kezdett így.

A Liverpool hőse Alexis Mac Allister (10) volt vasárnap délután Nottinghamben, Florian Wirtz mindezt csak a kispadról nézte (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Mit mondott Arne Slot Florian Wirtz sérüléséről?

A lefújást követően a holland edző részletesen beszélt Wirtz sérüléséről, Slot igyekezte megnyugtatni a szurkolókat.

Nem gondoljuk, hogy nagyon komoly sérülés lenne, de a bemelegítés közben túlságosan érezte a hátát ahhoz, hogy kezdhessen

– kezdte Slot. – Nem tudott százszázalékos, sőt még ahhoz közeli állapotban sem lenni. Szerintem hét-nyolc hónap után a Premier League-ben már megértette, hogy bármilyen jó is vagy a labdával, ezen a szinten százszázalékos állapotban kell lenned. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem játszatjuk. Reméljük, hogy jövő héten már újra velünk lehet, de sosem lehet tudni, hogyan alakulnak a dolgok.

A Poolnak nagy szüksége lesz Wirtzre, aki az elmúlt hónapokba lendült bele a játékba, januárban minden sorozatot figyelembe véve hat góllal zárt, házon belül a hónap legjobbja is lett.

Szenvedett a Liverpool Wirtz nélkül

Amikor a kezdés előtt percekkel kiderült, hogy Wirtz mégsem kezd, helyette pedig Jones lesz a pályán, akkor sokan azt gondolták, hogy Szoboszlai Dominik lesz a támadó középpályás és az angol a jobbhátvéd. Slot azonban nem így döntött. Az első félidőben a magyar labdarúgó játszott jobb-bekként, a támadások pedig megsínylették ezt – mindössze két, kaput nem talált lövés, 0,07-es várható gól (xG). A francia csatár, Hugo Ekitiké teljesen el volt szigetelve a társaitól, Jones többször labdát vesztett, érezhetően nem volt meg a kémia a két játékos között. Éles kontraszt volt ez, hiszen Wirtz és Ekitiké játékkapcsolata kiemelkedő mindeközben.

A The Athletic szakírója, James Pearce figyelmeztet, „Wirtz bármilyen hiányzása súlyos következményekkel járhat a Liverpool azon reményeire, hogy megmentsen valamit ebből az idényből”.

A Liverpool szombaton a kiesés ellen menekülő West Ham United ellen játszik, ahol Wirtz mellett akár a holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong is visszatérhet.