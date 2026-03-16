Kocsis Máté: Magyar Péterék összejátszanak az ukránokkal + videó

Magyar Péterék összejátszanak az ukránokkal, és mindent megtennének, ami kedvez Ukrajnának – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője hétfőn a kormánypártok országjárásának nagykőrösi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Kocsis Máté kiemelte: az április 12-i választás túlmutat a szokásos országgyűlési választások jelentőségén, hiszen

egy nagy nemzetközi vitában vagyunk, melynek lényege, hogy az európai politikusok többsége háborúba akar menni az oroszokkal, háborús pszichózisban van és finanszírozni akarja az ukránokat, odaadva nekik az európai polgárok pénzét, mi pedig ezt nem akarjuk.

Szavai szerint az európai vezető politikusok 2029–2030 tájára szeretnék elvégezni a háborús előkészületeket, így április 12. az utolsó időpont a magyaroknak döntést hozni arról: maradnak-e a béke útján, amely az egyetlen megoldás, mely segíti az európai gazdaságot és megteremti az unió polgárainak jólétét és amelyet Orbán Viktor a háború kitörése óta képvisel, vagy váltanak és átállnak a háborús útra, mely mindenből elvesz.

Utóbbit képviseli a Tisza Párt, amelynek számos jele látható, többek között, hogy összejátszanak az ukránokkal, akik számos olyan döntést hoznak – köztük a Barátság kőolajvezetés elzárása –, amivel beavatkoznak a magyar választásokba

– mondta. A frakcióvezető az unió „üzenőfüzetekének” nevezte a Politico című lapot, amely megírta, hogy a Tisza Párt külön munkacsoportot hozott létre, hogy kormányra kerülésük esetén segítse az olcsó orosz energiáról való leválást. Kocsis Máté ennek kapcsán megjegyezte: egyetlen olyan magyarral sem találkozott még, aki azt mondta volna: „szörnyű dolog, hogy védett áron orosz kőolajból származó üzemanyagot tankolhat az autójába”. Ez a probléma az emberek számára nem létezik, csak a nyugati politikusok és multinacionális energiacégek számára probléma – húzta alá hozzátéve: a magyaroknak csak az a fontos, hogy legyen üzemanyag és az jó áron legyen, minden, ami ezt veszélyezteti, az veszélyezteti az ő energiabiztonságukat.

Kifejtette: sokan elfelejtik, hogy az olcsó orosz energia teremti meg a magyar gazdaság, ipar, vállalkozások és háztartások olcsó és versenyképes energiabiztonságát. Emellett ennek árfolyam-különbözetéből finanszírozza a kormány a rezsicsökkentés jelentős részét is.

Aki tehát azt mondja, hogy le kell válni az orosz energiáról, az azt is mondja, hogy el kell törölni a rezsicsökkentést

– összegzett aláhúzva: a Tisza Párt ezt mondja.