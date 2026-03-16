Szalay-Bobrovnicky Kristófukrajnaválasztás

Újra felsejlett Magyar Péter mögött a brüsszeli politika

A honvédelmi miniszter világossá tette, a Tisza Párt gyűlésén résztvevő Daniel Freud három pontja Brüsszel megrendelése volt, amit a magyarok nem akarnak teljesíteni, de a Tisza megtenné.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 16. 19:57
Új videót tett közzé közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, amelyben élesen bírálta a Tisza Párt politikáját, valamint annak vezetőjét, Magyar Pétert.

A miniszter szerint ideje lenne, hogy a Tisza és vezetője végre világosan beszéljen arról, milyen nemzetközi elvárásoknak kíván megfelelni és milyen irányba vinné Magyarországot egy esetleges kormányváltás esetén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában a tegnapi Tisza-rendezvényre utalt, ahol megjelent Daniel Freund, az Európai Parlament német képviselője.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Freund nyilatkozata egyértelmű üzenetet hordozott arról, milyen politikai elvárásokat fogalmaznak meg Brüsszelből és nyugat-európai politikai körökből a Tisza Párt felé.

Véleménye szerint tegnap kiderült, hogy a német politikus által említett három kulcsfontosságú pont valójában egy politikai megrendelés, amely magába foglalja Ukrajna finanszírozásának támogatását, a háború katonai támogatását, valamint az olcsó orosz nyersanyagokról való leválást. Mindez azt mutatja, hogy a Tisza Párt külső politikai elvárások mentén működne a hatalomra kerülése esetén.

A miniszter közölte, hogy a magyarok többsége nem kér ezekből a döntésekből és nem szeretné, ha az országot ilyen irányba terelnék.

Úgy fogalmazott, Magyarországnak egy biztos választása van: olyan politikai erőt támogatni, amely képes távol tartani az országot a háborútól és az ehhez kapcsolódó külső nyomástól, ehhez pedig egyedül a Fidesz rendelkezik elegendő politikai erővel és tapasztalattal.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
