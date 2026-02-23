Szoboszlai négy szóval üzent, Slot leborult előtte, és az óráját is szóba hozta + videó

A Nottingham–Liverpool találkozó hajrájában Alexis Mac Allister volt a főszereplő. A 89. percben Ngumoha beadása után Ortega védte Ekitiké fejesét, de a menteni igyekező Aina Mac Allistert találta el, akiről a kapuba pattant a labda. Anthony Taylor játékvezető meg is adta a gólt, de a videózás után visszavonta, mert a labda Mac Allister kezéről pattant be. Az argentin játékos a 97. percben aztán érvényes gólt is szerzett. Szoboszlai Dominik ívelte a kapu elé a labdát, Van Dijk fejelt, Ortega megint nagyot védett, de a kipattanót Mac Allister közelről bevágta, a Liverpool ezzel a góllal győzött 1-0-ra.

Szoboszlai Dominik és Morgan Gibbs-White a Nottingham–Liverpool találkozón Fotó: BEN STANSALL / AFP

– Amióta van a VAR, az ilyen esetekben nem nagyon merek ünnepelni a góljaink után, mert mindig ott motoszkál bennem, lehet, hogy történt valami. Elsőre soha nem lehet tudni, hogy a labda milyen testrészt érintett, mielőtt a kapuba került. El is vették a gólunkat. Aztán pár perccel később, amikor ismét azt hittük, hogy megszereztük a győztes gólt, megint sokáig ellenőrizték. Ám ezúttal a játékvezető középre mutatott, ami azt jelentette, hogy megnyertük a meccset – idézte fel a végjátékot Arne Slot.

Arne Slot kiemelte Szoboszlai Dominik higgadtságát

A Liverpool vezetőedzője kiemelte Szoboszlai Dominik szerepét a győztes gólban.

– Ebben a szituációban megmutatkozott, hogy mennyi önbizalma van, és milyen jó szezonja van. Én azt hittem, hogy már csak másodpercek vannak a hátra a meccsből, de aztán maradt még egy kis idő, mert miután gólt szereztünk, még játszottunk egy percet. De amikor ránéztem az órámra, nekem úgy tűnt, hogy ez a legutolsó esélyünk. Szoboszlai azonban higgadt maradt egy olyan helyzetben, amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy mikor íveli már be középre a labdát. Ő pedig csak kivárt, kivárt, és végül beadta – jegyezte meg Slot.

Arne Slot megdicsérte Mac Allistert is a győzelemért, a gólért mindent megtevő mentalitásáért, és amikor említették neki, hogy a Premier League-ben a mostani szezonban ez volt az első gólja, a tréner bevallotta, hogy ezt nem is tudta... Slot dicsérte a hajrára a Szalah helyére beállított, még csak 17 éves Rio Ngumoha játékát is.