Szoboszlai négy szóval üzent, Slot leborult előtte, és az óráját is szóba hozta + videó

A Premier League 27. fordulójában a Liverpool vasárnap úgy nyert 1-0-ra a Nottingham Forest otthonában, hogy a győztes gólját Alexis Mac Allister a 97. percben szerezte. Ebben Szoboszlai Dominiknek is nagy szerepe van, és ezt Arne Slot vezetőedző is kiemelte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 5:05
Arne Slot a Nottingham Forest–Liverpool találkozón Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A Nottingham–Liverpool találkozó hajrájában Alexis Mac Allister volt a főszereplő. A 89. percben Ngumoha beadása után Ortega védte Ekitiké fejesét, de a menteni igyekező Aina Mac Allistert találta el, akiről a kapuba pattant a labda. Anthony Taylor játékvezető meg is adta a gólt, de a videózás után visszavonta, mert a labda Mac Allister kezéről pattant be. Az argentin játékos a 97. percben aztán érvényes gólt is szerzett. Szoboszlai Dominik ívelte a kapu elé a labdát, Van Dijk fejelt, Ortega megint nagyot védett, de a kipattanót Mac Allister közelről bevágta, a Liverpool ezzel a góllal győzött 1-0-ra.  

Szoboszlai Dominik és Morgan Gibbs-White a Nottingham–Liverpool találkozón
Szoboszlai Dominik és Morgan Gibbs-White a Nottingham–Liverpool találkozón Fotó: BEN STANSALL / AFP

– Amióta van a VAR, az ilyen esetekben nem nagyon merek ünnepelni a góljaink után, mert mindig ott motoszkál bennem, lehet, hogy történt valami. Elsőre soha nem lehet tudni, hogy a labda milyen testrészt érintett, mielőtt a kapuba került. El is vették a gólunkat. Aztán pár perccel később, amikor ismét azt hittük, hogy megszereztük a győztes gólt, megint sokáig ellenőrizték. Ám ezúttal a játékvezető középre mutatott, ami azt jelentette, hogy megnyertük a meccset – idézte fel a végjátékot Arne Slot.

Arne Slot kiemelte Szoboszlai Dominik higgadtságát

A Liverpool vezetőedzője kiemelte Szoboszlai Dominik szerepét a győztes gólban.

– Ebben a szituációban megmutatkozott, hogy mennyi önbizalma van, és milyen jó szezonja van. Én azt hittem, hogy már csak másodpercek vannak a hátra a meccsből, de aztán maradt még egy kis idő, mert miután gólt szereztünk, még játszottunk egy percet. De amikor ránéztem az órámra, nekem úgy tűnt, hogy ez a legutolsó esélyünk. Szoboszlai azonban higgadt maradt egy olyan helyzetben, amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy mikor íveli már be középre a labdát. Ő pedig csak kivárt, kivárt, és végül beadta – jegyezte meg Slot.

Arne Slot megdicsérte Mac Allistert is a győzelemért, a gólért mindent megtevő mentalitásáért, és amikor említették neki, hogy a Premier League-ben a mostani szezonban ez volt az első gólja, a tréner bevallotta, hogy ezt nem is tudta... Slot dicsérte a hajrára a Szalah helyére beállított, még csak 17 éves Rio Ngumoha játékát is.

 

Rio Ngumoha, a hatalmas tehetség

– Hihetetlen hogy milyen nagy potenciál van benne. De ha nem így lenne, nem is lenne tizenhét évesen ennyi játékperce a Premier League-ben, és különösen nem a Liverpoolban. Folyamatosan fejlődik és erősödik, amire nagy szüksége is van, hiszen jellemzően 25-28 évesekkel kell megküzdenie.  Hatalmas tehetség, de a tehetség önmagában nem elég, még sok másra is szüksége van, hogy nagy karriert fusson be. Például olyan mentalitásra, mint amilyet most Macca (Mac Allister – a szerk.) mutatott.

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister 

Szoboszlai Dominik négy szóval kommentálta a Liverpool győzelmét a közösségi oldalán: Csapatmunka. Hit. Három pont – írta ki egy olyan fotó alá, amelyen  Alexis Mac Allisterrel ölelkezik össze:

A találkozó összefoglalója:

 

