Pavlova és Sviatchenko nem vihette a magyar zászlót a téli olimpia záróünnepségén

Az alkotók az első felvonásban az opera varázslatos világába kalauzolták a közönséget, amely megismerhette a műfaj leghíresebb karaktereit. Elsőként Alfredo és Violetta, a Traviata előadói jelentek meg majd többek között Rigoletto, Figaro, Aida és a Pillangókisasszony szereplője is színpadra lépett a Verona Arénában, amely évszázadok óta ad otthont operaelőadásoknak. Ezt követően felvonták az olasz zászlót, majd muranói üvegcseppben megérkezett az olimpiai láng is a helyszínre, méghozzá a sífutó Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta és Silvio Fauner kezében, akik az 1994-es, lillehammeri játékokon bombameglepetésre nyertek aranyérmet a 4x10 kilométeres váltóban. Következett a sportolók bevonulása, elsőként behozták az olaszországi játékokon résztvevő 92 nemzet zászlaját, a magyar lobogót végül egy technikai probléma miatt a műkorcsolyázók párosversenyében negyedik Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei helyett a megnyitóhoz hasonlóan a rövid pályás gyorskorcsolyázó Nógrádi Bence és Somodi Maja vitte – közölte az MTI.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei helyett a megnyitóhoz hasonlóan Nógrádi Bence és Somodi Maja vitte a magyar zászlót Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Nemzeti Sport megkereste a Magyar Olimpiai Bizottságot, mi történt pontosan. A sportlap azt a választ kapta, hogy a nyitóünnepség zászlóvivőinek életrajza került fel a záróünnepség elektronikus felületére, ahonnan kiküldésre került a közvetítő televíziós társaságoknak és a sajtónak. A bevitt adatokon pedig utólag már nem lehetett változtatni.

Johannes Hösflot Klaebo hat számban diadalmaskodott

A sportolók – többen érmeikkel a nyakukban – csak ezután vonultak be és foglalták el a lelátó számukra fenntartott részét, miközben a Calibro 35 nevű olasz zenekar többek között Ennio Morricone, Nino Rota és Stelvio Cipriani által szerzett filmzenéket játszott. A műsor előbb zenés, táncos, művészi produkcióval, majd a vasárnapi női és a szombati férfi klasszikus stílusú 50 kilométeres sífutás eredményhirdetésével folytatódott. A ceremónián megkapta pályafutása 11. aranyérmét a norvég Johannes Hösflot Klaebo, aki az olaszországi játékokon úgy vált minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává, hogy a tavalyi világbajnoksághoz hasonlóan mind a hat számban diadalmaskodott. Példátlan aranygyűjteménye mellett egy-egy ezüst- és bronzmedálja van korábbról. A olimpiák nélkülözhetetlen részét képezik az önkéntesek, akik – a közönség tapsvihara közepette – táncoltak az Eiffel 65 formáció Blue című slágerére a színpadon, ahol előbb öt karikát formáztak, majd „kirajzolták” a 26-os számot. Ezt követően üdvözölték a NOB sportolói bizottságába választott két új tagot, Von Jundzsong dél-koreai bobost és Johanna Talihärm észt sílövőt.