Liu Shaoang szponzora üzent a bakik után, előkerült Liu Shaolin Sándor is + videó

A Team Visa a 2000-es megalakulása óta több mint 700 sportolót támogatott világszerte, az első magyar Milák Kristóf olimpiai bajnok úszó volt a 2024-es párizsi olimpiai játékokon. A program célja, hogy pénzügyi és edukációs eszközökkel, mentorálással segítse a különböző sportágakat és közösségeket képviselő tehetségeket a pályán és azon kívül is. A sportolók kiválasztása a sportteljesítményük, a személyes útjuk és a társadalomra, közösségekre gyakorolt hatásuk mérlegelésével történik, összhangban a Visa értékeivel és prioritásaival – deklarálta az óriáscég. A támogatott sportolói közé olyan nagy nevek is bekerültek, mint alpesi síben az amerikai Mikaela Shiffrin, a svájci Marco Odermatt és az olasz Sofia Goggia, síugrásban a német Andreas Wellinger és a japán Kobajasi Rjoju, hódeszkában az ugyancsak japán Hasegava Tajga, rövid pályás gyorskorcsolyában pedig az immár kínai színekben versenyző Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor.

Négy éve a pekingi téli olimpa egyik magyar sikere: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry bronzérmet nyert a vegyes váltók versenyében Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

De magyar színekben is volt támogatott sportoló, rövid pályás gyorskorcsolyában az Európa-bajnok, a vegyes váltóval 2022-ben olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra.

– Bár óriási csalódás, hogy most nem versenyezhetek, rendkívül hálás vagyok a Visa támogatásáért, hogy a felépülésem alatt is mellettem állnak, ami ebben a nehéz időszakban is erőt ad. Ez az együttműködés lehetővé teszi számomra, hogy a céljaimra, a teljes felépülésre fókuszáljak – hangsúlyozta korábban Jászapáti Petra, akinek sérülése miatt kútba esett az olimpiai indulása. De szakkommentátorként ott lehetett.

Liu Shaoang számára balul sült el az olimpia, Liu Shaolin Sándor ki sem jutott

Milánóban Liu Shaoang 500 méteren címvédőként a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, végül tegnap a férfiváltóval az ötödik helyen végzett, miután a B-döntőben a kínai váltót behozta az első helyre. Korábban azonban kétszer is sorsdöntő pillanatban botlott, csúszott ki, és csapódott a palánknak. Liu Shaolin Sándor pedig nem jutott ki az olimpiára, nem fért be a kínai csapatba.