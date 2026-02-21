Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

liu shaoangolimpiajászapáti petramilák kristófmikaela shiffrinvisaliu shaolin sándor

Liu Shaoang szponzora üzent a bakik után, előkerült Liu Shaolin Sándor is + videó

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és így a milánói–cortinai téli olimpia egyik főszponzora a Visa, amely a játékok előtt 45 sportolóval kötött támogatói szerződést. Köztük van a rövid pályás gyorskorcsolyában magyar színekben olimpiai bajnok, de 2022 végén Kína zászlója alá állt Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, valamint az Európa-bajnok Jászapáti Petra is. Utóbbi sérülése miatt nem indulhatott el az olimpián, Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai csapatba, Liu Shaoang pedig csalódást keltően érem nélkül maradt. A Visa pénteken megosztott videójában megszólalt Liu Shaolin Sándor.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 5:26
Liu Shaoang több futamban is peches volt Milánóban
Liu Shaoang számára nem úgy alakult az olimpia, ahogyan eltervezte Fotó: Xue Yuge Xinhua / eyevine
A Team Visa a 2000-es megalakulása óta több mint 700 sportolót támogatott világszerte, az első magyar Milák Kristóf olimpiai bajnok úszó volt a 2024-es párizsi olimpiai játékokon. A program célja, hogy pénzügyi és edukációs eszközökkel, mentorálással segítse a különböző sportágakat és közösségeket képviselő tehetségeket a pályán és azon kívül is. A sportolók kiválasztása a sportteljesítményük, a személyes útjuk és a társadalomra, közösségekre gyakorolt hatásuk mérlegelésével történik, összhangban a Visa értékeivel és prioritásaival – deklarálta az óriáscég. A támogatott sportolói közé olyan nagy nevek is bekerültek, mint alpesi síben az amerikai Mikaela Shiffrin, a svájci Marco Odermatt és az olasz Sofia Goggia, síugrásban a német Andreas Wellinger és a japán Kobajasi Rjoju, hódeszkában az ugyancsak japán Hasegava Tajga, rövid pályás gyorskorcsolyában pedig az immár kínai színekben versenyző Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor.

Négy éve a pekingi téli olimpa egyik magyar sikere: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry bronzérmet nyert a vegyes váltók versenyében Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség
Négy éve a pekingi téli olimpa egyik magyar sikere: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry bronzérmet nyert a vegyes váltók versenyében Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

De magyar színekben is volt támogatott sportoló, rövid pályás gyorskorcsolyában az Európa-bajnok, a vegyes váltóval 2022-ben olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra.

– Bár óriási csalódás, hogy most nem versenyezhetek, rendkívül hálás vagyok a Visa támogatásáért, hogy a felépülésem alatt is mellettem állnak, ami ebben a nehéz időszakban is erőt ad. Ez az együttműködés lehetővé teszi számomra, hogy a céljaimra, a teljes felépülésre fókuszáljak – hangsúlyozta korábban Jászapáti Petra, akinek sérülése miatt kútba esett az olimpiai indulása. De szakkommentátorként ott lehetett.

Liu Shaoang számára balul sült el az olimpia, Liu Shaolin Sándor ki sem jutott

Milánóban Liu Shaoang 500 méteren címvédőként a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, végül tegnap a férfiváltóval az ötödik helyen végzett, miután a B-döntőben a kínai váltót behozta az első helyre. Korábban azonban kétszer is sorsdöntő pillanatban botlott, csúszott ki, és csapódott a palánknak. Liu Shaolin Sándor pedig nem jutott ki az olimpiára, nem fért be a kínai csapatba.

A Team Visa pénteken megosztott egy videót, amelyen azt láthatjuk, hogy Liu Shaolin Sándor is ott volt a lelátón, hogy biztassa testvérét. A bakik ellenére ez továbbra is egy támogató videó lett.

Liu Shaolin Sándor: Kéz a kézben haladunk

– Azért vagyok itt, hogy a testvéremet buzdítsam, támogassam mindenben. Együtt nőttünk fel, szinte mindig együtt voltunk, együtt kezdtünk el korcsolyázni is. Az olimpia mindig érzékeny időszak, szóval most próbálok kicsit távolságot tartani, nehogy túl nagy nyomást helyezzek rá. Folyamatosan azon gondolkodom, hogyan tudnám még jobban szeretni és támogatni őt. Ehhez tényleg egy egész közösség kell, egy csapat, egy család, szeretet és támogatás. S mi kéz a kézben haladunk. Ő nem a versenytársam, hanem a motivációm, és nagyon-nagyon szeretem őt – mondja Liu Shaolin Sándor a videóban, ami még a férfiváltó B-döntője előtt került nyilvánosságra.

 

