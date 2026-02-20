alysa liuKínaegyesült államokolimpiakínaiműkorcsolya

Liu belekáromkodott a kamerába a jégen, és most mindenki róla beszél! – videó

A milánói–cortinai téli olimpián csütörtök éjjel amerikai győzelemmel zárult a női műkorcsolyázók versenye. Alysa Liu úgy tudott győzni, hogy a rövid program után csak a harmadik helyen állt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 16:15
Női műkorcsolyában Alysa Liu lett az olmpiai bajnok Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Női műkorcsolyában a rövid program után így nézett ki az élcsoport: 1. Nakai Ami (Japán) 78,71 pont, 2. Szakamoto Kaori (Japán) 77,23 pont, 3. Alysa Liu (Egyesült Államok) 76,59. A kűrben azonban a vb-címvédő, 20 éves Liu 150,20 pontot kapott, a 25 esztendős, háromszoros világbajnok Szakamoto 147,67-et, a 17 éves Nakai pedig csak 140,45-öt, így Liu lett az olimpiai bajnok, 1,89 ponttal Szakamoto előtt. Alysa Liu 2002 óta a női verseny első amerikai győztese, akkor Salt Lake Cityben Sarah Hughes nyert. S Liu két arannyal távozik Milánóból, hiszen a csapatversenyben is győzött az Egyesült Államok gárdájával. Ami a férfiak versenyében nem jött össze az USA-nak – Ilia Malinin ott elbukott –, az a nőknél igen.

Alysa Liu mellett az ezüstérmes Szakamoto Kaori és a bronzérmes Nakai Ami
Alysa Liu mellett az ezüstérmes Szakamoto Kaori  és a bronzérmes Nakai Ami Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

Kémhistória a 2022-es olimpia előtt

Alysa Liu négy éve a pekingi olimpián is ott volt, a hatodik helyen végzett. Mivel kínai származású – édesapja 1990-ben disszidált az Egyesült Államokba –, a kínaiak a hazai rendezésű ötkarikás játékok előtt megkörnyékezték, hogy váltson országot, de erre az édesapja nemet mondott. A történetből kémbotrány is keveredett, miután a család kínai kémek célkeresztjébe került. A pekingi olimpián az akkor 16 éves műkorcsolyázóra az amerikaiak nagyon vigyáztak, óvintézkedéseket tettek a védelme érdekében.

Liu 2022-ben az olimpia után a vb-n bronzérmes lett, 2025-ben pedig úgy lett világbajnok, hogy az előző két szezont kihagyta, abban az időben elege lett a műkorcsolyából, és inkább egyetemre ment. Most viszont ő a legnagyobb sztár, mindenki róla beszél. Miután a kűrje után lejött a jégről, belekiabált a kameréba: „That’s what I’m fucking talking about!” Vagyis: Na, erről van szó! – de a teljesen szöveghű fordításhoz még egy boldog káromkodást is bele kellene illesztenünk…

– Amit szeretek megmutatni magamból, az a történetem, a művészetem és a kreativitásom. Azt hiszem, a hibázás ebből semmit sem von le. Így nincs veszítenivalóm. A közönséget igyekeztem elvarázsolni a kűrruhámmal is. Ez egy új ruha, és nekem nagyon tetszik. Arra is figyeltem, hogy kapcsolatba lépjek a közönséggel. Az átmeneteim között mindig szántam egy pillanatot arra, hogy rájuk mosolyogjak, egy kis gesztust tegyek feléjük – nyilatkozta később az olimpiai bajnok.

Alysa Liu különleges frizurája

Alysa Liu a megjelenésével is sokat foglalkozik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a frizurája, amelyhez foghatót csak ritkán lehet látni. A hajában barna és platinaszőke sávok váltakoznak, saját elmondása szerint már három éve készül.

– Három évvel ezelőtt mosómedvecsíkokat szerettem volna, de aztán rájöttem, hogy az túl sok lenne, és nehéz is lenne ápolni. Aztán arra gondoltam, hogy egy fa is lehetek, amely minden évben egy új gyűrűt kap, ezt szimbolizálják a csíkok. Azóta minden évben hozzáadok egyet – idézi a szavait az Origo.

 

Műkorcsolya, nők:

  1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 226,79 pont
  2. Szakamoto Kaori (Japán) 224,90
  3. Nakai Ami (Japán) 219,16

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu