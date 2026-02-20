Liu belekáromkodott a kamerába a jégen, és most mindenki róla beszél! – videó

Női műkorcsolyában a rövid program után így nézett ki az élcsoport: 1. Nakai Ami (Japán) 78,71 pont, 2. Szakamoto Kaori (Japán) 77,23 pont, 3. Alysa Liu (Egyesült Államok) 76,59. A kűrben azonban a vb-címvédő, 20 éves Liu 150,20 pontot kapott, a 25 esztendős, háromszoros világbajnok Szakamoto 147,67-et, a 17 éves Nakai pedig csak 140,45-öt, így Liu lett az olimpiai bajnok, 1,89 ponttal Szakamoto előtt. Alysa Liu 2002 óta a női verseny első amerikai győztese, akkor Salt Lake Cityben Sarah Hughes nyert. S Liu két arannyal távozik Milánóból, hiszen a csapatversenyben is győzött az Egyesült Államok gárdájával. Ami a férfiak versenyében nem jött össze az USA-nak – Ilia Malinin ott elbukott –, az a nőknél igen.

Alysa Liu mellett az ezüstérmes Szakamoto Kaori és a bronzérmes Nakai Ami Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

Kémhistória a 2022-es olimpia előtt

Alysa Liu négy éve a pekingi olimpián is ott volt, a hatodik helyen végzett. Mivel kínai származású – édesapja 1990-ben disszidált az Egyesült Államokba –, a kínaiak a hazai rendezésű ötkarikás játékok előtt megkörnyékezték, hogy váltson országot, de erre az édesapja nemet mondott. A történetből kémbotrány is keveredett, miután a család kínai kémek célkeresztjébe került. A pekingi olimpián az akkor 16 éves műkorcsolyázóra az amerikaiak nagyon vigyáztak, óvintézkedéseket tettek a védelme érdekében.

Liu 2022-ben az olimpia után a vb-n bronzérmes lett, 2025-ben pedig úgy lett világbajnok, hogy az előző két szezont kihagyta, abban az időben elege lett a műkorcsolyából, és inkább egyetemre ment. Most viszont ő a legnagyobb sztár, mindenki róla beszél. Miután a kűrje után lejött a jégről, belekiabált a kameréba: „That’s what I’m fucking talking about!” Vagyis: Na, erről van szó! – de a teljesen szöveghű fordításhoz még egy boldog káromkodást is bele kellene illesztenünk…

“THAT’S WHAT I’M FUCKING TALKING ABOUT!!!”

The GOLDEN GIRL from the GOLDEN STATE.

Congratulations, ALYSA LIU! pic.twitter.com/rcHlIw9P0o — Feodor Chin 🇺🇸❄️ (@FeoChin) February 19, 2026

– Amit szeretek megmutatni magamból, az a történetem, a művészetem és a kreativitásom. Azt hiszem, a hibázás ebből semmit sem von le. Így nincs veszítenivalóm. A közönséget igyekeztem elvarázsolni a kűrruhámmal is. Ez egy új ruha, és nekem nagyon tetszik. Arra is figyeltem, hogy kapcsolatba lépjek a közönséggel. Az átmeneteim között mindig szántam egy pillanatot arra, hogy rájuk mosolyogjak, egy kis gesztust tegyek feléjük – nyilatkozta később az olimpiai bajnok.